5 березня,10:30 - Жінки в енергетиці-2020. Професійне зростання: виклики, можливості та перспективи

Організатор: Проєкт "Енергетична безпека" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Учасники: представники Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), дипломатичних установ, уряду, державних інституцій, міжнародних та неурядових організацій, освітніх центрів, ключових стейкхолдерів енергетичного сектору та рекрутингових агенцій.

Модератори: Світлана Голікова - експертка з енергетичної політики та регулювання USAID Проєкту енергетичної безпеки; Юлія Галустян - гендерна спеціалістка USAID Проєкту енергетичної безпеки.

Участь у заході за попередньою реєстрацією: UESPinfo@tetratech.com

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк