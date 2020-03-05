Жінки в енергетиці-2020. Професійне зростання: виклики, можливості та перспективи
Укрінформ
5 березня,10:30 - Жінки в енергетиці-2020. Професійне зростання: виклики, можливості та перспективи
Організатор: Проєкт "Енергетична безпека" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Учасники: представники Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), дипломатичних установ, уряду, державних інституцій, міжнародних та неурядових організацій, освітніх центрів, ключових стейкхолдерів енергетичного сектору та рекрутингових агенцій.
Модератори: Світлана Голікова - експертка з енергетичної політики та регулювання USAID Проєкту енергетичної безпеки; Юлія Галустян - гендерна спеціалістка USAID Проєкту енергетичної безпеки.
Участь у заході за попередньою реєстрацією: UESPinfo@tetratech.com
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Відео заходу:
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