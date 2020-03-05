5 березня, 11:00 - презентація туристичної айдентики Херсонської області

Організатор: Херсонська обласна державна адміністрація.

Учасники: Андрій Богданович – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації; Марина Волошенко – радниця голови Херсонської обласної державної адміністрації; Микола Шаповал – начальник управління туризму обласної державної адміністрації; Дмитро Логгінов – директор агентства «Michurin»; Дмитро Болсуновський – креативний директор агентства «Michurin».

Коротко. Учасники пресконференції презентують концепцію айдентики Херсонської області, яку розробило агентство «Michurin».

Як зазначають організатори, це абсолютно новий погляд на туристичний край, що має стійкі асоціації, закріплені у свідомості українців. Якою може бут Херсонщина? Яскравою, веселою, динамічною, авантюрною, емоційною чи екстремальною? Дізнаємось під час заходу.

Довідково. Херсонщина – єдина з областей нашої країни, що має вихід одразу до двох теплих морів – Чорного і Азовського.

Саме на Херсонщині розташована найдовша піщана коса в світі – Арабатська Стрілка, найбільший в Європі безлюдний острів – Джарилгач, один з найбільших піщаних масивів континенту – Олешківські піски, найбільше водосховище за обсягом запасів прісної води – Каховське, а також найбільший на планеті рукотворний ліс площею 100 тис. га.

Херсонщина – це два всесвітньо відомих біосферних заповідника та п'ять національних природних парків, це понад 450 км морської берегової лінії, 200 км піщаних пляжів морського узбережжя та більше 5 тисяч об’єктів історико-культурної спадщини.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк