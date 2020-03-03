«Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації». Обговорення законопроєкту
Організатори: Українська асоціація районних та обласних рад спільно з Всеукраїнською асоціацією громад.
Учасники: Сергій Чернов - президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради; Микола Фурсенко - голова Всеукраїнської асоціації громад, голова Фурсівської сільської ради; Андрій Куликов – модератор.
Мета заходу – узгодити ключові положення проєкту змін до Основного закону, щоб передати його суб’єктам законодавчої ініціативи.
Довідково. Законопроєктом визначено, що в Україні діє трирівнева система місцевого самоврядування – муніципалітет-округ-область. На кожному з рівнів місцеві ради утворюють власні виконавчі органи, а їхніми очільниками стають голови відповідних рад. Строк повноважень органів місцевого самоврядування обраних на чергових виборах становить п’ять років.
Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування, а також центральної влади на місцях здійснюють префекти. У разі необхідності, більшість актів префекта можуть бути скасовані або у судовому порядку, або Президентом, або Кабміном.
Підсумкові матеріали:
Відео заходу:
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