«Незламна Україна: ціна свободи». Підбиття підсумків проєкту
Укрінформ
2 березня, 14:00 - Підбиття підсумків проєкту «Незламна Україна: ціна свободи»
Організатор: Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Учасники: Олександр Терещенко - заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Микола Круцик - голова Асоціації українці в Ірландії; Ірина Довгань - колишня полонена, громадський діяч, волонтер; Ескендер Барієв - член Меджлісу кримськотатарського народу, голова ГО "Кримськотатарський ресурсний центр".
Контактна особа: Юлія Плісенко - тел.: (093) 379-62-33; e-mail: u.plisenko@gmail.com
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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