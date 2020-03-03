Про підсумки діяльності АРМА у 2019 році
Організатор: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Спікери: Віталій Сигидин - т.в.о. голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; Володимир Павленко - заступник голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; Філіп Пронін - заступник голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Коротко. Учасники заходу презентують інформацію про результати роботи АРМА у 2019 році за основними напрямами його діяльності.
Контактна особа: Олександра Бичковська, головний спеціаліст Відділу комунікації та промоції АРМА, тел.: 290-08-31.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк