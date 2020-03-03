Про підсумки діяльності АРМА у 2019 році

3 березня, 15:00 - публічний звіт т.в.о. голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Віталія Сигидина про підсумки діяльності відомства у 2019 році

Організатор: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Спікери: Віталій Сигидин - т.в.о. голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; Володимир Павленко - заступник голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; Філіп Пронін - заступник голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Коротко. Учасники заходу презентують інформацію про результати роботи АРМА у 2019 році за основними напрямами його діяльності.

Контактна особа: Олександра Бичковська, головний спеціаліст Відділу комунікації та промоції АРМА, тел.: 290-08-31.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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