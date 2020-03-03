3 березня, 12:30 - Виконання Україною вимог Конвенції ПДНВ та перевірки ІМО: ризики та пропозиції

Організатор: Асоціація “Морська палата України”.

Спікери: В’ячеслав Кісловський – віцепрезидент Асоціації “Морська палата України”, к.д.п.; Ігор Сібрін – АСК «Укррічфлот», к.д.п; Ніна Костюк - юрист ЮФ "АНК".

Коротко. Учасники заходу обговорять систему підготовки моряків з огляду на результати проведених у 2018 році аудитів європейськими організаціями ІМО та ЕМСА, а також напрацьовані інструменти задля оперативного реагування та усунення недоліків.

Додаткова інформація за тел: +380977461976; +38 050 419 7657

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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