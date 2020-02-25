25 лютого, 13:30 - Пресконференція з нагоди представлення нового президента Української федерації карате

Організатор: Українська федерація карате (УФК).

Спікер: Іван Дутчак - президент Української федерації карате (УФК), член Національного олімпійського комітету України.

Коротко. 24 лютого президент Української федерації карате (УФК) Серій Левчук на загальних зборах федерації у Харкові проголосив про припинення своїх повноважень у зв’язку з його призначенням на пост голови Державного агентства спорту.

Новим президентом УФК збори обрали Івана Дутчака. Під час пресконференції він поділиться своїми підходами до подальшого розвитку карате в Україні.

Довідково. Українську федерацію карате створено в 2009 році. За ці роки українські каратисти вибороли чимало нагород на чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх та Європейських іграх, великих міжнародних турнірах.

Карате включено до програми літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо. Представниця України Анжеліка Терлюга вже здобула ліцензію на перший в історії олімпійський турнір. Ще декілька спортсменів продовжують боротьбу за потрапляння на Ігри.

Сайт УФК за посиланням: https://karate.ua/

Фейсбук-сторінка УФК за посиланням: https://www.facebook.com/karate.ua

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У Києві представили нового президента Української федерації карате

Новим президентом Української федерації карате (УФК) став Іван Дутчак.

Презентація нового керівника УФК відбулася 25 лютого в Укрінформі. Дутчак замінив на цій посаді Серія Левчука, який очолив Державне агентство спорту Міністерства культури, молоді та спорту України.

Під час пресконференції Іван Дутчак заявив, що зробить все належне, аби українське карате стало ще більш популярним, доступним для молоді.

"За десять років Українська федерація карате голосно заявила про себе. Наші спортсмени вибороли чимало нагород на чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх та Європейських іграх, великих міжнародних турнірах. Ми разом із Сергієм Левчуком щоденно працювали над зміцненням федерації, підняттям престижу відчизняного карате. І надалі робитиму все, аби наш вид спорту ставав в Україні ще більш масовим, доступним для молоді і більш популярним, ніж, скажімо, бокс чи боротьба. Сподіваюся, цьому сприятимуть й розпочаті міністерством реформи", - сказав президент федерації.

Нинішнього місяця одеситка Анжеліка Терлюга здобула першу в історії України ліцензію з карате на Ігри-2020 в Токіо. Це сталося на турнірі Karate1 Premier League у Дубаї (ОАЕ). Іван Дутчак розповів, що хороші шанси виступити на Іграх в Японії мають й деякі інші представники України.

"За неповні перші два місяці 2020 року нашим спортсменам довелося брати участь у кількох важливих змаганнях - у Чилі, Франції, ОАЕ. Анжеліка Терлюга досягла бажаної олімпійської мети. Ще кілька представників українського карате мають хороші шанси потрапити на Олімпіаду. Таких ліцензій може бути шість, боротимуться всі до кінця. У березні пройде турнір у Зальцбургу, потім чемпіонат Європи у Баку. Остання надія - травневі змагання у Парижі. Для цілеспрямованої підготовки до Олімпійських ігор матимемо два з половиною місяці. З місцем проведення тренувань визначимося пізніше", - зазначив новий очільник Української федерації карате.

Додамо, що Іван Дутчак - випускник Чернівецького університету за фахом "Прикладна математика". Свого часу – знаний каратист, вихованець легендарного сенсея Валерія Галана, потім – досвідчений тренер та функціонер. Здобув ще три вищі освіти - юриста, державного управлінця та спеціаліста з фізичного виховання, працював на держслужбі та у бізнесі. Він є членом Національного олімпійського комітету України.

Відео з пресконференції:

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