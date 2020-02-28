28 лютого, 10:00 - Медіаграмотність як засіб протидії операціям впливу. Презентація результатів проєкту

Організатор: Українська фундація безпекових студій.

Спікери: Юлія Каздобіна - голова Української фундації безпекових студій; Дмитро Дубов – експерт Національного інституту стратегічних досліджень; Анастасія Баровська – експертка Національного інституту стратегічних досліджень.

Довідково. Починаючи з 1 вересня 2019 року Українська фундація безпекових студій імплементує проєкт, який має на меті підвищення спроможності держслужбовців та студентів опиратися впливу деструктивних наративів та дезінформаційних кампаній.

Спікери пресконференції підіб’ють підсумки проєкту, розкажуть про його уроки та презентують посібник, виданий за його результатами.

Учасники заходу отримають примірник посібника «Деструктивні впливи та негативні наративи: інструменти виявлення та протидії».

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк