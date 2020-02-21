21 лютого, 11:00 - пресконференція на тему: “Сіль України. День солідарності з нескореним Кримом”

Організатори: Укрінформ; Кримський Дім; Центр громадянських свобод; Український ПЕН; “КримSOS” та “Крим.Реалії”.

Учасники: Олександра Матвійчук - голова правління Центру громадянських свобод; Алім Алієв - програмний директор Кримського Дому; Андрій Курков - президент Українського ПЕН; Ділявер Меметов - координатор Кримської солідарності, син політв‘язня.

Коротко. До шостих роковин окупації Криму Росією правозахисники, митці, журналісти та рідні політв’язнів анонсують проведення акції “Сіль України. День солідарності з нескореним Кримом".

Учасники пресконференції презентують заплановані у рамках Дня солідарності правозахисні та мистецькі події, а також розроблений кримськотатарським митцем Рустемом Скібіним символ Дня солідарності.

Довідково. Також цього дня стартує нова хвиля міжнародної акції #PrisonersVoice (раніше #SaveOlegSentsov), яка об’єднує зусилля небайдужих людей у 35 країнах світу. За даними Центру громадянських свобод, за політичними та релігійними мотивами на півострові переслідується щонайменше 90 осіб. Серед них – громадянські журналісти Наріман Мемедемінов, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Руслан Сулейманов, а також правозахисники Емір-Усеїн Куку та Сервер Мустафаєв.

“Не можна відмовлятися від своїх, не можна забувати про те, що є для нас важливим, не можна приймати несправедливість як даність. Нас переконують у тому, що Крим втрачено. Але Крим буде втрачено саме тоді, коли ми з цією втратою змиримось. Доти, доки ми не капітулювали, доки ми почуваємось однією країною, доки ми пам’ятаємо про кримський вітер, пісок і сіль – ще нічого не скінчилося, ще зарано вважати це протистояння програним, ще не час говорити про втрату й поразку”, – написав письменник Сергій Жадан спеціально до Дня солідарності.

Контактна особа: Сергій Окунєв, комунікаційний менеджер Центру громадянських свобод, e-mail: ccl.org.ua@gmail.com, тел.: +38 067 238 99 28

Підсумкові матеріали:

У Києві до Дня солідарності з Кримом пройдуть дискусія, фотовиставка і театральний перформанс

У суботу, 22 лютого, у Києві пройде низка подій до Дня солідарності з нескореним Кримом: дискусія за участю лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, відкриття фотовиставки та театральний перформанс.

Про це на пресконференції "Сіль України" в Укрінформі оголосив програмний директор Кримського дому Алім Алієв.

"Завтра в 16.00 в Кримському домі ми проведемо акцію, яка складатиметься з трьох основних частин", - зазначив Алієв.

Перша частина, повідомив він, це дискусія "Протиотрута від зневіри. Уроки сучасної історії Криму", у якій візьмуть участь лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, журналісти Севгіль Мусаєва, Осман Пашаєв, Ольга Духніч та сам Алієв. Вони обговорять, чого навчили шість років окупації Криму і чому не можна опускати руки в боротьбі за звільнення півострова.

Друга частина - фотовиставка Тараса Ібрагімова, якому російська влада заборонила в'їзд до Криму майже на 35 років. Свою виставку про життя в Криму в останні роки він назвав "Хроніка реверсивних подій" - як парафраз назви правозахисного самвидавного часопису радянських часів "Хроніка поточних подій" ("Хроника текущих событий").

"Тарас за цією аналогією хоче показати, що дуже багато авторитарних, репресивних речей скальковані Росією з радянських часів", - наголосив Алієв.

Третьою мистецькою складовою акції стане театральний перформанс "Окупація свободи". Студенти інституту культури відтворять атмосферу півострова, взявши за основу написані політв'язнями тексти, хроніки правозахисних організацій, а також використовуючи відповідну музику, поезію і прозу.

Пояснюючи назву концепції - "Сіль України", Алієв підкреслив, що організатори хотіли знайти символічну аналогію.

"І це не тільки про чумацький шлях, який був у нашій спільній історії. А ще і про те, що жодна страва, дуже добре приготована, не може обходитися без солі. І Україна як держава не може обходитися без своїх окупованих територій, не може без свого Криму. Поки ми пам'ятатимемо смак солі Чорного моря на губах, ми пам'ятатимемо про Крим, і ми точно туди повернемося", - підсумував Алієв.

Відео з пресконференції:

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