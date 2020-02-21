Мова об’єднує, розмаїття збагачує: роль і місце державної мови та інших мов в Україні

21 лютого, 12:30 - Мова об’єднує, розмаїття збагачує

Організатор: Міністерство культури, молоді та спорту України.

Учасники: Анатолій Максимчук – перший заступник міністра культури, молоді та спорту України; Тетяна Монахова – Уповноважений із захисту державної мови; Орися Демська – голова Національної комісії зі стандартів державної мови; Юлія Федів – виконавча директорка Українського культурного фонду; Олександра Коваль – директорка ДУ «Український інститут книги»; Богдан Ажнюк – директор Інституту мовознавства НАН України; Алім Алієв – заступник директора державного підприємства «Кримський Дім»; Лариса Владиченко – заступник директора Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури, молоді та спорту України; Тамара Гундорова – доктор філологічних наук, українська літературознавиця, культурологиня; Леся Демська-Будзуляк – старший науковий співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Ольга Жмурко – соціолог, незалежний експерт Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин; Олег Калакура – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; Денис Кайдарли – віце-президент ГО «Союз гагаузів України»; Земфіра Кондур – віцепрезидент ГО «Чіріклі»; Тетяна Кривко – перший заступник Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих»; Антон Мартинов – експерт у книговидавничій сфері; Антон Обожин – співредактор «Української Вікіпедії»; Ніна Плечак (Паскал) – президент грецького товариства «Енотіта»; Мирон Спольський – голова світового «Пласту»; Юлія Тищенко – політолог, керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень; Сергій Шум – мовний активіст (спільнота «Україномовний Київ»); Юрій Макаров - журналіст, телеведучий, модератор.

Теми до обговорення:

Роль і місце державної мови та інших мов в Україні.

Державна політика у сфері захисту, розвитку і популяризації різних мов в Україні.

Коротко. Учасники заходу розглянуть наступні питання:

Яким чином об’єднати представників різних національних меншин, які живуть в Україні у єдину українську спільноту і при цьому забезпечити гармонійний розвиток їхніх рідних мов і культур?

Як захищати державну мову в умовах гібридної війни та утверджувати її як мову міжетнічного спілкування й порозуміння? Які шляхи інклюзії в мовне середовище осіб з особливими потребами?

В умовах анексії Криму особливої уваги потребує кримськотатарська мова. Також необхідно підтримувати мови, які перебувають на межі зникнення, – ромейську, ромську, гагаузьку та ін. Як зберегти мовно-культурне розмаїття України, посилюючи при цьому консолідуючу функцію державної мови?

Довідково. На ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році оголошено Міжнародний день рідної мови, який відзначають щорічно 21 лютого, починаючи з 2000 року. Міжнародний день рідної мови – це свято багатомовності, взаєморозуміння та взаємоповаги, яке сприяє мовному розмаїттю та зближенню культур.

Підсумкові матеріали:

МКМС запустить проєкти на підтримку української мови та мов нацменшин

Міністерство культури, молоді та спорту реалізовуватиме проєкти, спрямовані на підтримку української мови як державної, мов нацменшин та української жестової мови.

На цьому наголосив під час круглого столу в Укрінформі перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

“Безумовно, ми маємо говорити про захист української мови як державної. Вона потребує захисту, розвитку, популяризації, просування. Ми маємо говорити про мови нацменшин. Зокрема, про мови тих нацменшин, які перебувають на межі зникнення. Ми маємо говорити і про українську жестову мову. Тобто, ми маємо створювати майданчик і умови, щоб незалежно від того, якою мовою ти спілкуєшся, яка твоя рідна, максимальна кількість людей була залучена в наш український простір, щоб не було проблем у спілкуванні, в донесенні інформації”, - підкреслив Максимчук.

Водночас він зазначив, що недостатність інформації або перекручена інформація може бути причиною для хвилювань і заворушень.

“А з урахуванням того, що ми перебуваємо в гібридній війні з Росією, ми розуміємо, що це ще один виклик, тому що комунікація, донесення інформації, суспільний дискурс з певних тем - це також дуже важлива річ”, - додав перший заступник міністра.

Максимчук зазначив також, що МКМС здійснюватиме декілька ключових кроків на підтримку мов в Україні. Зокрема, інституції, які є у сфері управління міністерства, будуть реалізовувати певні проєкти, спрямовані на підтримку державної мови і підтримку мов національних меншин.

“Всі знають, що є законопроєкт у Верховній Раді щодо жестової мови, він розглянутий профільним комітетом, буде проходити далі, ми будемо продовжувати його підтримку. Щодо української мови як державної ми найближчим часом запустимо тендер на створення онлайн-платформи з її вивчення. Це буде прототип, на який ми хочемо доєднувати інші мови і створити потужну платформу, де можна буде вивчати і мови нацменшин, і кримськотатарську, й інші мови, які зараз перебувають, зокрема в Криму, під гнітом агресора і є багато побоювань, що вони на межі вимирання”, - сказав Максимчук.

Він також поінформував, що МКМС знаходиться в пошуку рішення, як в офлайні забезпечити вивчення, зокрема, державної мови.

“Це важливий елемент. Закликаю всіх до конструктивної дискусії, до пропозицій”, - зазначив Максимчук.

Відео заходу:

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