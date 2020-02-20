Нарадча PRO: Процесуальні "фільтри" vs адвокатська "демонополізація"

20 лютого,10:00 - відкрите засідання формату Нарадча PRO на тему: "Ні зловживанням? Процесуальні "фільтри" vs адвокатська "демонополізація"

Організатори: Нарадча PRO; Асоціація адвокатів України (ААУ).

Учасники: Олег Маліневський – партнер "EQUITY Law Firm", голова Комітету з судової практики ААУ, модератор; Андрій Іванів - радник "EQUITY Law Firm"; Григорій Павленко - адвокат Pavlenko Legal Group; Ірина Столярчук - адвокат "Pavlenko Legal Group"; Андрій Сегал - адвокат "Amber Law Company"; Олександр Ружицький - партнер "EVERLEGAL"; Сергій Лисенко - керуючий партнер "Gracers Law Firm"; Людмила Волкова - керуючий юрист "Kinstellar"; Олег Горецький - керуючий партнер ЮФ "Горецький&Партнери"; Олександр Лещенко - керуючий партнер Адвокатське об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери"; Роман Бойко - суддя Господарського суду м. Києва; Олексій Колток - радник Sayenko Kharenko; Олег Громовий - керуючий партнер ЮФ «GENTLS»; Христина Шаповалова - старший юрист Eterna Law Kyiv; Андрій Гусак - партнер LEXJUS; Арсеній Салайко - адвокат, Адвокатське об`еднання "Mitrax"; Сергій Боярчуков - керуючий партнер ЮК «Алексєєв, Боярчуков та партнери»; Максим Фролов - адвокат GRECO Law Firm; Григорій Шевченко - адвокат, заступник голови Ради арбітражних керуючих м. Києва.

Питання до обговорення:

Особливості статусу "самопредставника": визначення, повноваження, відповідальність, зловживання.

Адвокат vs Самопредставник: якість доступу до правосуддя?

Оскарження проміжних ухвал.

Касаційні фільтри та Верховний суд: права та проблеми.

Фантомні скарги: касаційне оскарження рішень третіми особами не учасниками.

Касація через дисциплінарку.

Зловживання судом своїми повноваженнями (дискреція).

Коротко. Учасники заходу обговорять нещодавно прийняті закони 460-IX від 15.01.2020 (щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку) та № 390-IX від 18 грудня 2019 (щодо розширення можливостей самопредставництва в суді).

Реєстрація за посиланням: http://surl.li/ifi, надалі Ви отримаєте підтвердження про реєстрацію на пошту або у формі телефонного дзвінка.

Оскільки кількість місць є обмеженою, перевагу при реєстрації мають зареєстровані учасники III Судового форуму АУУ та дійсні члени Комітету з судової практики ААУ.

Підсумкові матеріали:

Нові закони щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів держвлади потребують удосконалення - експерти

Нові закони щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів держвлади та відносно змін до низки кодексів щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ, які набрали чинності відповідно 29 грудня 2019 року та 8 лютого 2020-го, не вирішили усіх наявних у галузі проблем, тож закони потребують подальшого удосконалення.

Водночас із боку суддівської та адвокатської спільноти є різні думки не лише щодо шляхів вирішення проблемних питань, а й щодо того, що саме є проблемою, йшлося в ході круглого столу в Укрінформі "Ні зловживанням. Процесуальні "фільтри" vs адвокатська "демонополізація".

"Незважаючи на те, що положення про "процесуальні фільтри" та адвокатську "демонополізацію", можливо, в якихось сенсах не ідеальні, але є питання, які вже вирішуються. Намір законодавця реагувати на потреби практики, на те, що дійсно є зловживання (це всі визнають, і з цим треба боротися), є правильним", - зазначив віцепрезидент, голова Комітету з судової практики Асоціації адвокатів України Олег Маліневський.

У заході взяли участь представники судової гілки влади і адвокатської спільноти, які, кожен зі свого боку, констатували як проблеми, так і позитивні зрушення в зазначених сферах. Учасниками дискусії виступили суддя Господарського суду м. Києва Роман Бойко, а також керуючі партнери, партнери, радники, старші юристи та адвокати, що представляли майже два десятки юридичних фірм.

Зокрема, у ході дискусії юридична спільнота обговорила питання особливості статусу "самопредставництва": визначення, повноваження, відповідальність, зловживання.

Серед тем, які порушували учасники круглого столу були також: адвокат vs самопредставник: якість доступу до правосуддя; оскарження проміжних ухвал без зловживань правами та штучного затягування розгляду справи; "фантомні" скарги: касаційне оскарження рішень третіми особами не учасниками; касаційні фільтри та Верховний суд: права, проблеми викривлення фактів; касація через дисциплінарні подання як спосіб зловживань для обраних; можливі зловживання при забезпеченні позову; зловживання судом своїми повноваженнями (дискреція).

Водночас дискусія засвідчила подекуди різне ставлення до цих питань з боку суддівської та адвокатської спільноти.

"Дійсно, є проблеми. Але була швидка реакція держави. Це дає нам певну надію, що наша робота в полях не проходить марно. І тому наше завдання - працювати, виявляти проблемні моменти, які з часом, за підсумками подібних обговорень, будуть імплементовані в уже оновлене законодавство. Реформа не спиняється, вона далі рухається, і є політична воля на проведення необхідних змін", - підсумував дискусію модератор круглого столу Маліневський.

Як повідомлялося, 29 грудня набув чинності Закон № 390-IX щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення.

Згідно зі змінами, внесеними до процесуальних кодексів, юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада беруть участь у справі через відповідний орган державної влади, орган влади АР Крим, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник, інша уповноважена особа відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування), або через представника. Таким чином, впроваджувана монополія адвокатури на представництво в судах, не відбулася.

З 1 січня 2020 року виключно адвокати та прокурори мали представляти інтереси органів державної влади та місцевого самоврядування в судах.

8 лютого 2020 року набув чинності Закон України від 15 січня 2020 року № 460-ІХ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ».

Йдеться про зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства, які сприятимуть приведенню у відповідність правової системи України міжнародним стандартам касаційного перегляду судових рішень. Такі зміни мають забезпечити єдність судової практики, планомірно зменшать кількість залишків справ у Верховному суді, збалансують навантаження справами між різними юрисдикціями та сприятимуть швидкому розгляду справ. Законом визначено чіткі підстави для касаційного оскарження рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції. Передбачаються норми, якими нівелюється можливість зловживання учасниками справи своїми процесуальними правами. Зокрема, спрощується порядок розгляду відводів суддів у разі подання такого відводу напередодні або в день засідання. Крім того, вилучаються деякі види забезпечення позову, які використовувалися у різних способах рейдерського захоплення майна.

Відео заходу:

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