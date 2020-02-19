19 лютого, 10:00 - Міжвідомча нарада щодо питань спортивної реабілітації та розвитку адаптивних видів спорту в Україні

Організатори: Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; StratCom Ukraine.

Учасники: Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України; Оксана Горбач - координатор організаційного комітету Ігор Нескоренних в Україні, директор Центру стратегічних комунікацій StratCom Ukraine; Марша Гонзалес - радниця Управління міністра оборони США, провідна експертка з адаптивних спортивних програм для військовослужбовців в США; Наталія Мельниченко - керівник проєкту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації в Україні; Тетяна Коротченко - голова представництва Crown Agents в Україні; Ірина Когут - директор науково-дослідного інституту Національного університету фізичної культури та спорту; В'ячеслав Мазур - головний спеціаліст управління молоді і спорту МОУ; Рита Давиденко - головний спеціаліст відділу психосоціальної адаптації Департаменту реабілітації та соціальної реадаптаціі; Ігор Бурий - заступник начальника Управління фізкультури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт; Сергій Пчєлін - начальник КМЦ Інваспорт; Максим Андросенко - керівник експертної групи Директорату соціальних послуг та інтеграції Мінсоцполітики; Алла Онупрієнко - генеральний директор Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики; В’ячеслава Черенко - директор українського центру спортивної медицини; Олександр Цилюра - помічник президента ФВУ.

Коротко. Учасники заходу обговорять питання розвитку програм з реабілітації ветеранів та адаптивних видів спорту в Україні, програми реабілітації Трастового фонду та план дій щодо подальших кроків у сфері реабілітації ветеранів.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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