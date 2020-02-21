21 лютого, 12:30 - презентація аналітичного огляду порушень прав журналістів у Криму та хронології утисків свободи слова

Організатори: Кримська правозахисна група; Центр прав людини ZMINA.

Учасники: Тетяна Печончик - голова Центру прав людини ZMINA; Ірина Сєдова - дослідниця Кримської правозахисної групи; Тарас Ібрагімов - кореспондент “Крим. Реалії” та "UA:Крим"; Тетяна Рихтун - журналіст-розслідувач, голова ГО "IPC Севастополь".

Коротко. Учасники заходу презентують аналітичний огляд порушень прав журналістів у Криму та хронологію утисків свободи слова, які правозахисники зафіксували з початку окупації півострова.

Довідково. Як повідомляють організатори, за шість років правозахисники задокументували понад 300 фактів тиску на журналістів та блогерів. Це кримінальні та адміністративні справи, катування, обшуки, напади, пограбування, допити, заборони на в’їзд до Криму, погрози та залякування, онлайн-блокування, цензура та заборона зйомок. Інформація про всі ці порушення зібрана в “Хронологію тиску на свободу слова у Криму”. Ретельно задокументовані і проаналізовані експертами докази стали основою аналітичної доповіді “Свобода слова в окупації”. Частина з цих доказів буде використана в подальшому розслідуванні правозахисників, яке готується для подання в Міжнародний кримінальний суд (Гаага).

Додаткова інформація для журналістів за тел.: 066-900-68-22.

Підсумкові матеріали:

Правозахисники презентували доповідь про переслідування журналістів в окупованому Криму

У Києві презентували інформаційно-аналітичну доповідь про переслідування журналістів і блогерів за час окупації Криму.

Захід відбувся в Укрінформі.

"Ми провели цю аналітичну роботу для того, щоб показати, яка ганьба відбувається у Криму з початку окупації. Фактично свобода слова там знищується щодня і кожного місяця ми фіксуємо все нові і нові факти порушень прав журналістів, блогерів і громадянських журналістів", - зазначила дослідник Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Вона повідомила, що у доповіді використано інформацію моніторингу Центру прав людини ZMINA і Кримської правозахисної групи про ситуацію із свободою слова у Криму з початку фактичної окупації Криму - з кінця лютого 2014 року по вересень 2019 року.

"Найбільш активною фазою тиску на журналістів був період з кінця лютого 2014 року і протягом березня 2014 року. Понад 100 фактів ми зафіксували різноманітного тиску на журналістів - це були і фізичні напади, і знищення техніки. Люди отримували тяжкі травми, їх катували, затримували і тримали у полоні", - наголосила Сєдова.

У свою чергу журналіст-розслідувач Тетяна Рихтун зауважила, що дії окупаційної влади у Криму призводять до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ на джерела російської пропаганди. "До 2020 року можна сказати, що питання незалежної преси в Криму було закрито повністю, на всі 100%", - додала журналіст.

Як повідомили автори доповіді, за шість років правозахисники задокументували понад 300 фактів тиску на журналістів і блогерів.

Частина задокументованої інформації буде використана в подальшому розслідуванні правозахисників, яке готується для подання в Міжнародний кримінальний суд у м. Гаага.

Правозахисники зафіксували понад 300 фактів тиску на журналістів в окупованому Криму

Правозахисники зафіксували понад 300 фактів тиску на журналістів і блогерів в окупованому Криму за час анексії Кримського півострова.

Про зафіксовані порушення розповіла дослідник Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова під час презентації доповіді "Крим: свобода слова в окупації" в Укрінформі.

"Ми розбили всі порушення прав журналістів на окремі види і порахували, скільки саме таких порушень було: отже, 11 кримінальних справ, 13 адміністративних справ, 8 випадків тортур, 23 фізичних напади - коли на вулицях підбігали і били журналістів, ламали техніку", - зазначила вона.

Сєдова додала, що також правозахисники зафіксували 47 фактів свавільних затримань, 20 обшуків і 18 допитів. "Було зафіксовано і 48 випадків захоплення або пошкодження техніки - коли просто забирали флешку або ламали камеру", - додала вона.

Крім того, правозахисники зафіксували 4 заборони в'їзду до Криму, 30 випадків погроз, 18 випадків цензури, 9 DDoS-атак та понад сотню випадків перешкод у зйомці.

У доповіді "Крим: свобода слова в окупації" використано інформацію моніторингу Центру прав людини ZMINA і Кримської правозахисної групи про ситуацію із свободою слова у Криму з початку фактичної окупації Криму - з кінця лютого 2014 року по вересень 2019 року.

Як повідомляють організатори, за шість років правозахисники задокументували понад 300 фактів тиску на журналістів та блогерів. Інформація про всі ці порушення зібрана в “Хронологію тиску на свободу слова у Криму”.

Частина із задокументованої інформації буде використана в подальшому розслідуванні правозахисників, яке готується для подання в Міжнародний кримінальний суд у м. Гаага.

Відео заходу:

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