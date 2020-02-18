18 лютого, 11:00 - презентація Chornobyl guide’s school – освітнього порталу для навчання та сертифікації професійних гідів Зони відчуження.

Організатор: ГО “Chornobyl NOW”.

Учасники: Олена Фоміна - керівник проєкту Chornobyl guide’s school, голова ГО “Chornobyl NOW”; Кирило Гарник - помічник директора ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління Зоною відчуження» (ДП«ЦОТІЗ»); Володимир Вербицький - лектор Chornobyl guide’s school, ліквідатор, прип'ятчан; Денис Вишневський - завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про лекторів, навчальний контент Chornobyl guide’s school, деталі процесу сертифікації гідів, а також про зміни в екскурсіях до Чорнобильської зони, які пов'язані з освітньою платформою.

Довідково. Chornobyl guide’s school - це понад 24 години лекцій про причини аварії, життя в Зоні відчуження до та після евакуації, туристичні маршрути Чорнобильської зони, особливості багатоденних турів тощо. Інформацією діляться відомі науковці, ліквідатори, експерти, робота яких безпосередньо пов’язана з Чорнобильською зоною.

Підсумкові матеріали:

В Україні з'явилася нова он-лайн платформа з підготовки супроводжуючих Зони відчуження

В Україні з'явилася нова он-лайн платформа з підготовки та сертифікації супроводжуючих Зони відчуження - Chornobyl Guide School.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіла керівниця Chornobyl Guide School, голова ГО "Chornobyl NOW" Олена Фоміна.

"Ми працювали над створенням проекту близько півроку. Що таке Chornobyl Guide School? Саме від супроводжуючого залежить, як інтерпретуватимуться події 1986 року, як буде сприйматися Зона відчуження сьогодення. На супроводжуючого покладається безпека відвідування. До недавна не було єдиної інформаційної бази, відповідальність за підготовку покладалася на самих супроводжуючих і на ЦОТІЗ, частково - на туроператорів", - сказала Фоміна.

Тому, за її словами, виникла ідея створити освітній портал для підготовки і сертифікації кваліфікованих супроводжуючих. Платформа школи є гнучною та може доповнюватися матеріалами надалі.

"Проєкт - надвідповідальний, враховуючи специфіку роботи у Зоні відчуження. Гідів потрібно підготувати, підготувати за максимально короткий термін, розуміючи відповідальність, яка на них покладається", - зазначила Фоміна.

Вона назвала кілька критеріїв, яким має відповідати супроводжуючий Зони.

"У першу чергу, він має знати історію, апелювати до достовірних фактів і даних. Він має розуміти, чим є Зона відчуження сьогодення, він має знати маршрути для відвідування. Він має уміти працювати з людьми, розуміти специфіку проведення візитів. На Chornobyl Guide School ми збираємо унікальний контент, ми задіюємо провідних експертів, робимо їх доступними 24 години на добу", - додала Фоміна.

Вона розповіла, що кваліфікований супроводжуючий може бути підготовлений за місяць.

"Це приблизно 11 лекцій і майстер-клас, а також 8 практичних виїздів до Зони відчуження", - поінформувала керівниця Chornobyl Guide School.

У Чорнобилі цьогоріч очікують до 200 тисяч туристів

Протягом 2020 року Зону відчуження можуть відвідати до 200 тис. туристів.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіла керівниця Chornobyl Guide School, голова ГО "Chornobyl NOW" Олена Фоміна.

"Чорнобиль - це одна з найпопулярніших атракцій в Україні. У 2020 році ми очікуємо до 200 тис. відвідувачів", - сказала Фоміна.

За словами помічника директора ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" (ЦОТІЗ) Кирила Гарника, наразі ведуться роботи із покращення інфраструктури відвідування.

"Ми розвиваємо і створюємо нову інфраструктуру, працюємо над тим, щоб забезпечити потреби для відвідувачів: щоб ті, хто приїжджає на багатоденні візити, могли зупинитися комфортно і переночувати, ми над цим працюємо. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо надавати більш якісні послуги у цьому напрямку", - розповів Гарник.

Також ведеться робота над вдосконаленням підготовки супроводжуючих.

"У нас є гарний старт. Ті напрпацювання, які уже є, ми, сподіваюся, зможемо використовувати спільно у підготовці. Наше підприємство було налаштоване досить опитимістично у плані підготовки супроводжуючих. Справа у тому, що в минулому році до Зони приїхав 124001 відвідувач, навантаження на одного супроводжуючого зросло в рази", - сказав Гарник.

Якщо у 2018 році у ЦОТІЗ працювало близько 80 супроводжуючих, то у 2019 році їх кількість наблизилася до 135 осіб.

"Рівень підготовки супроводжуючих різниться. Ми намагаємося задовольнити потребу у відвідуванні, але не встигаємо за фаховою підготовкою", - відзначив Гарник.

За його словами, у майбутньому в основу підготовки професійних супроводжуючих, які можуть долучатися до роботи, уже будучи сертифікованими, може бути покладена ініціатива єдиного освітнього порталу для навчання та сертифікації професійних гідів Зони відчуження Chornobyl Guide School.

"Ми також співпрацюємо з іншими організаціями у цьому напрямку... Я не можу зараз ультимативно заявляти, що це (навчання на певній платформі - ред.) буде обов'язково і що це саме ця школа, але на базі тих лекцій, які уже є, цей напрямок можна розвивати і далі", - розповів Гарник.

Відео заходу:

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