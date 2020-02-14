Італійські рупори кремлівської пропаганди. Презентація аналітичного дослідження

14 лютого, 14:00 - Італійські рупори кремлівської пропаганди

Організатор: Міжнародний центр протидії російській пропаганді (МЦ ПРП).

Учасники: Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді (МЦ ПРП); Святослав Юраш - народний депутат, голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва; Тарас Семенюк - експерт-міжнародник.

До участі запрошені: представники Посольства Республіки Італія в Україні.

Коротко. Учасники заходу презентують аналітичне дослідження «Європейські рупори Кремля. Частина друга, Італія», який підготували фахівці Міжнародного центру протидії російській пропаганді. У дослідженні йдеться про мережу агентів впливу, яку створили російські спецслужби у Республіці Італія. Також вони представлять результати роботи цієї мережі.

Це вже друге дослідження щодо впливу Кремля на країни світу з метою дискредитації України. Перша частина аналітичного дослідження «Європейські рупори Кремля», підготовлена експертами МЦ ПРП, була презентована під час круглого столу «Західний фронт інформаційної війни», який відбувся в Укрінформі 23 січня 2020 року.

Підсумкові матеріали:

В Укрінформі презентували дослідження щодо російської пропаганди в Італії

Відбулася презентація аналітичного дослідження "Європейські рупори Кремля. Частина друга, Італія", яке підготували фахівці Міжнародного центру протидії російській пропаганді (МЦ ПРП).

Захід проходив в Укрінформі.

“З Італією пов’язаний один з найбільш, м’яко кажучи, неприємних прецедентів успіхів російської пропаганди, а саме — засудження Віталія Марківа, якому дали 24 роки ув’язнення, фактично, за те, що він захищав Україну. І цей прояв, а також інші, є прямим наслідком тієї активності, яку росіяни провадять, зокрема, в Італії”, - зазначив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

Експерт зауважив, що структура пропаганди є глибшою, ніж тільки поширення фейків або ретрансляція новин і ток-шоу.

“Росіяни активно використовують свої дипломатичні представництва, використовують розміщення платних новин, платних статей в закордонних ЗМІ... Вони створюють цілі експертні групи і центри в інших країнах, іноді маскуючи їх під певні культурні чи історичні клуби. І все це працює на одну мету — виправдання російської агресії, виправдання російської політики, дискредитація України як держави, і, в тому числі, примушування України до прийняття рішень, які явно суперечать її національним інтересам. І, звичайно, це не може нас не непокоїти”, - розповів Кочевенко.

Директор МЦ ПРП підкреслив, що ключовий кейс успіхів російської пропаганди — справа засудження українського нацгвардійця Марківа.

Кочевенко зауважив, що журналісти видання "The New York Times" оприлюднили розслідування, яке прямо доводить, що засудження Марківа було наслідком діяльності російської пропаганди в Італії.

Крім того, Кочевенко нагадав, що в Італії діють три “представництва “Л/ДНР” і що також нещодавно в ефірі італійського шоу прозвучала теза російської пропаганди, що “Україна — це мала Росія”. Також в Італії діє політична партія "Ліга півночі", яка прямо підтримує Росію, тісно з нею співпрацює і підтримує окупацію Криму і Донбасу.

Народний депутат від фракції “Слуга народу”, голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Святослав Юраш наголосив на важливості об’єднання української громади у світі.

“У Європі в нас дуже велика проблема з тим, що громада там часто роз’єднана в багатьох питаннях — через історичні причини, політичні причини і так далі. Що їх об’єднує насправді — це наша війна з Росією і те, що вони хочуть допомагати Україні в цій ситуації”, - сказав Юраш.

Депутат інформував, що “міжнародний” комітет має проєкти щодо об’єднання українців у світі.

“У нашому підкомітеті ми якраз стараємося ініціювати діалог для приєднання української громади і маємо один проєкт найближчого часу по Чехії в цьому полі. Але ми дуже скоро сподіваємося перейти на Італію... Я думаю, що українці італійської громади... буде дуже правильно, якщо ми функційно її об’єднаємо. Тобто створення такого міжнародного центру, який зможе протидіяти російському впливу в Італії”, - зазначив Юраш.

Експерт-міжнародник Тарас Семенюк, у свою чергу, порадив зважено підходити до комунікацій з кожною країною, вивчаючи і знаючи особливості їхньої аудиторії і не забувати про іномовлення на Європейський Союз.

Перша частина аналітичного дослідження "Європейські рупори Кремля", підготовлена експертами МЦ ПРП, була презентована під час круглого столу "Західний фронт інформаційної війни", який відбувся в Укрінформі 23 січня 2020 року.

Відео брифінгу:

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