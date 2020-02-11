11 лютого, 12:30 - Презентація серії науково-довідкових видань «Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1896–1995)»

Організатор: Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного.

Спікери: Анатолій Хромов – голова Державної архівної служби України; Владислав Берковський – директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного; представники Національної спілки кінематографістів України та українського кінематографу.

Коротко. Учасники заходу презентують серію науково-довідкових видань Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного «Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1896–1995)».

Довідково. З метою задоволення потреб користувачів у повноцінній ретроспективній документній інформації у січні цього року вийшов друком підготовлений ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного у рамках галузевої програми «Архівні зібрання України» сьомий том анотованого каталогу кінодокументів «Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1986–1995)». Цей том фактично завершує серію науково-довідкових видань, що презентують кінодокументи найбільшого спеціалізованого архівосховища документального кіно в Україні за період з 1896 по 1995 роки.

Видання розраховані на науковців, кінодокументалістів, кінознавців та усіх, хто цікавиться вітчизняною документальною спадщиною.

Контактна особа: Тетяна Макарова, начальник відділу використання інформації документів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного (тел.: 275-11-13, e-mail: t.makarova.tsdkffa@arch.gov.ua, tsdkffa@arch.gov.ua).

Підсумкові матеріали:

У Києві презентували серію науково-довідкових видань кінофотофоноархіву України

У Києві відбулася презентація серії науково-довідкових видань Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Пшеничного «Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1896-1995)».

Презентація видань пройшла під час пресконференції в Укрінформі.

"Ми маємо сьогодні позитивну новину. Це виходить довідкове видання одного з наших центральних архівів, унікальних архівів, які зберігають документи кінофотофоноархіву, документи, які найбільш популярні для масового глядача та слухача. І коли ми говоримо в контексті проблем доступу до архівів, то ми чомусь завжди акцентуємо увагу на фізичній можливості отримати цей безпосередній доступ. Взяти документи в руки, ознайомитись з ними, самостійно копіювати їх чи не копіювати. Але насправді доступ до архівів розпочинається з довідкового видання, тому що поки ти не будеш знати, що тобі потрібно знайти в архіві, то фізичної можливості зайти і отримати доступ до документів нічого не важить", - зазначив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

Він підкреслив, що саме видання є дуже важливим для розвитку архівної справи. За його словами, ця книга буде корисна не лише для вузького кола архівістів або постійних відвідувачів архіву, але й для широкого загалу.

Директор ЦДКФФА України ім. Пшеничного Владислав Берковський відзначив, що цей том фактично завершує серію науково-довідкових видань, що презентують кінодокументи найбільшого спеціалізованого архівосховища документального кіно в Україні за період з 1896 по 1995 рр.

"Фактично з кінця 90-х років наш архів підійшов до планомірної роботи з описування саме кінодокументів. Видано 7 томів… До цих видань ввійшло 6302 документальних кіно та телефільмів, а також 6051 збірник кіно та телесюжетів", - сказав він.

Берковський додав, що наразі всі кінолітописи вже є онлайн, і це дає можливість з будь-якого куточка планети мати доступ до цих архівів.

Відео з пресконференції:

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