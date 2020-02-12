12 лютого, 16:00 - Дорожня карта розвитку та фінансування малого і середнього фермерства: від дотацій до дешевих кредитів

Організатори: “Укрмілкінвест”, “Українська кооперативна федерація” (УКФ), кластер “Натуральне молоко”.

До участі запрошені: Михайло Корилкевич - президент “Української кооперативної федерації” (УКФ); Зіновій Свереда - доктор соціальної економіки, заступник голови правління “Української кооперативної федерації” (УКФ); Людмила Іващук - “Укрмілкінвест”; Сергій Чернієнко - керівник проєкту «Сімейні молочні ферми»; представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, донорських та міжнародних організацій, вищих навчальних закладів, банків.

Питання для обговорення:

Аналіз урядових постанов та програм для розвитку фермерських господарств.

Пропозиція окремої постанови по розвитку сімейних ферм та сімейних фермерських господарств.

Кредитування малого і середнього фермерства, підприємництв в 2020 році.

Міжнародні програми співпраці в аграрному секторі (програми Європейського Союзу).

Як створити українське аграрне лобі у світі?

Регіональні та міжнародні зустрічі та форуми українських підприємців (2-4 березня - конференція в Тенеріфе (Іспанія); у червні - Дубенський замок (Дубно).

Підсумкові матеріали:

Україні прогнозують "молочний бум" у разі підтримки сімейних ферм

За підтримки сімейних молочних ферм через 3-5 років Україна отримає "вибух" економіки на селі.

Про це у ході круглого столу "Дорожня карта розвитку та фінансування малого і середнього фермерства", що відбувся в Укрінформі, заявив президент “Української кооперативної федерації” (УКФ) Михайло Корилкевич.

"На сьогодні в Україні відкрито 23 сімейні молочні ферми, ще 25 буде відкрито протягом найближчого місяця. Крім того, подано ще близько 400 заявок на відкриття сімейних молочних ферм. У разі, якщо цей проєкт, на підтримку якого потрібно близько 600 млн доларів, буде реалізовано, за 3-5 років Україна отримає "вибух" економіки на селі", - зазначив Корилкевич.

Він зауважив, що проєкт розпочався в 2017 році. На сьогодні пройшли пілотну фазу, і відкрито 23 сімейні молочні ферми. Ще 25 сімейних молочних ферм буле відкрито протягом найближчого місяця.

"І у нас лежить близько 400 заявок на відкриття сімейних молочних ферм. До 2027 року можливо відкрити 5 тисяч сімейних ферм, які здатні збільшити ВВП України на 12 млн грн", - зазначив фахівець.

За словами Корилкевича, для реалізації проєкту необхідні інвестиції у розмірі 600 млн доларів.

"Ми шукаємо інвесторів. Для того, щоб забезпечити інфраструктуру 5 тисяч сімейних молочних ферм, потрібно близько 600 млн доларів. Але якщо ці 5 тисяч сімей набудуть підтримку і досвід, це означає, що через 3-5 років у нас буде "вибух" економіки на селі. Це, в свою чергу, дасть можливість зберегти село, зберегти родину, зберегти громаду, і дасть до економіки країни плюс 12 млрд грн", - підкреслив він.

За словами Корилкевича, інвестиція окупиться протягом 2-4 років. Адже собівартість виробництва на сімейних молочних фермах приблизно вдвічі нижча, ніж на промислових фермах.

"Такі 5 тисяч сімейних молочних ферм здатні виробляти близько 10% валу молока в країні. Крім того, це є плюс 12 млрд грн до ВВП. Матимемо економічний ефект, коли 1 грн, вкладена в проєкт, дозволяє отримати 7 грн на виході", - зазначив керівник УКФ.

Корилкевич наголосив, що Україна входить у п’ятірку країн з найнижчою собівартістю виробництва молока, проте постійно зменшує виробництво і переробку.

"Маємо парадоксальну ситуацію. За матеріалами Міжнародної фінансової корпорації Україна має одну з найменших у світі собівартість з виробництва молока - завдяки кліматичним зонам, якості землі, геграфічному положенню. За останні роки країна зменшує виробництво і переробку молока. Для порівняння, у Польщі сімейна молочна ферма - це в середньому 25 корів. Якщо говорити про поголів'я в Україні, то у нас приблизно однакове поголів'я, але кількість молока у Польщі чомусь зростає, а у нас - постійно падає", - зазначив він.

На думку експерта, проблема в тому, що фермери на селі не мають доступу до сучасних технологій з виробництва молока.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт підтримки сімейних молочних ферм від “Української кооперативної федерації” впроваджується на території чотирьох областей - це Рівненська, Волинська, Хмельницька і Тернопільська області, а в планах - поширити проєкт на всю Україну.

Відео з круглого столу:

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