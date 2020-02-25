Головні досягнення водного сектору у 2019 році

25 лютого, 12:00 - Представлення головних досягнень водного сектора у 2019 році

Організатор: Державне агентство водних ресурсів України.

Спікери: Михайло Хорєв - виконувач обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів України; представники громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експерти.

Коротко. Під час звіту буде презентовано інформацію про основні результати діяльності водогосподарської галузі за минулий рік.

Контактна особа: Віта Ковтуненко, начальник управління комунікацій з громадськістю та захисту інформації Державного агентства водних ресурсів України (тел. 0966307982, e-mail: kovtunenko@davr.gov.ua)

Підсумкові матеріали:

Держводагентство оприлюднить результати дослідження щодо вмісту мікропластика у водах Дунаю

Державне агентство водних ресурсів незабором оприлюднить результати першого дослідження щодо вмісту мікропластика у водах Дунаю.

Про це в Укрінформі, у рамках публічного звіту про діяльність водогосподарської галузі України в 2019 році, повідомив викорнувач обов'язків голови Держводагентства України Михайло Хорєв.

"Вперше в Україні, в рамках Дня Дунаю, проведено спільні з європейськими країнами дунайські дослідження на вміст у воді мікропластику. Результати будуть відомі найближчим часом", - зазначив очільник Держагентства водних ресурсів.

Він зазначив, що європейський моніторинг вод став одним з пріоритетів у роботі Держводагентства торік.

Зокрема, здійснювалася робота по виділенню масивів поверхневих вод, визначенню антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих вод у річкових басейнах.

Також, облаштовувалися лабораторії моніторингу вод сучасним обладнанням для проведення вимірювань забруднюючих речовин, що віднесені до переліку пріоритетних згідно з водною рамковою директивою ЄС. Були запроваджені програми моніторингу масивів поверхневих вод.

Як повідомлялося, у червні 2019 року у рамках відзначення Дня Дунаю Україна вперше долучилася до спільних дунайських досліджень.

Було відібрано проби води за допомогою уловлювача мікропластику, який вперше було занурено у води Дунаю на території України. Результати відібраних проб аналізуються за новими методами моніторингу, а саме на екологічне ДНК та скринінг хімічних речовин, вміст антибіотиків та інших фармацевтичних препаратів.

Також буде визначено рівень забруднення Дунаю мікропластиком й оцінено внесок кожної країни у це забруднення.

Результати JDS4 досліджень будуть презентовані весною 2020 року.

Відео з пресконференції:

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