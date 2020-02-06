6 лютого, 16:00 - Презентація результатів дослідження моделей функціонування європейських розслідувальних медіа

Організатор: Media Development Foundation (MDF).

Учасники: Якуб Парусінскі - голова наглядової ради Media Development Foundation (MDF), керуючий партнер Jnomics, лектор в Стокгольмській школі економіки в Ризі; Євгенія Олійник - PhD, медіаекспертка, керівниця відділу досліджень Media Development Foundation (MDF); Дарія Орлова - PhD, заступниця директора з досліджень Могилянської школи журналістики.

Коротко. Після презентації відбудеться обговорення потреб та проблем розслідувальних медіа. До розмови запрошені журналісти-розслідувачі з “Бігус.Інфо”, “Слідств.Інфо”, “СТС”, представники ІРРП, GIJN, Антикорупційної ініціативи ЄС, медіаексперти, представники донорських та громадських організацій.

Дослідження моделей функціонування європейських розслідувальних медіа за посиланням: http://reportmediadevelopment.tilda.ws/uk

Додаткова інформація за тел.: 0509091345, email: jane.oliinyk@gmail.com (Євгенія Олійник).

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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