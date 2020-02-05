Підписання меморандуму між Міністерством соціальної політики України та IT-асоціацією щодо працевлаштування осіб з інвалідністю

5 лютого, 17:00 - пресбрифінг, присвячений підписанню меморандуму між Міністерством соціальної політики України та IT-асоціацією щодо працевлаштування осіб з інвалідністю

Організатор: Міністерство соціальної політики України. Учасники: Юлія Соколовська — міністр соціальної політики України; Денис Мацуй - радник міністра соціальної політики України; Максим Почебут - віцепрезидент з освітніх питань Асоціації “Інформаційні технології України”; Іван Примаченко - співзасновник ГО “Прометеус”; Артем Дехтяренко - радник міністра соціальної політики України, модератор. Підсумкові матеріали: Відео з пресконференції: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк