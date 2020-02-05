5 лютого, 13:00 - Про найбільші фінансові, економічні та соціальні виклики сьогодення

Організатор: Антикризова платформа.

Учасники: Олександр Данилюк - керівник Центру оборонних реформ, модератор; Тетяна Острікова - народний депутат України 8-го скликання, голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України комітету ВРУ з питань податкової політики; Юрій Чижмарь - народний депутат України 8-го скликання, доктор юридичних наук; Віталій Ярема - ексгенеральний прокурор України (2014-2015 рр.), ексвіцепрем’єр-міністр України; Володимир Омелян - ексміністр інфраструктури України (2016 - 2019 рр.); Володимир Панченко - екскерівник Департаменту інвестицій та інновацій Міністерства економіки України, доктор економічних наук; Олександр Трохимець - Енергетичний омбудсмен; Тарас Миколаєнко - директор асоціації "Укрбіопаливо"; Іван Капсамун - редактор відділу політики газети "День"; Дмитро Хорішко - керівник Українського аерокосмічного кластеру.

Коротко. Учасники круглого столу обговорять найбільші фінансові, економічні та соціальні виклики сьогодення, а також нададуть публічні рекомендації українським урядовим структурам.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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