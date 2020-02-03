Жіноче лідерство у спорті. Круглий стіл

3 лютого, 15:00 - Жіноче лідерство у спорті

За сприяння служби віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

Учасники: Ольга Аксьонова - радниця віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Ольга Саладуха - народна депутатка України; Марина Бардіна - народна депутатка України; Людмила Турищева - чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, заступник голови Комісії НОК України «Жінки в спорті»; Оксана Чехместренко - водолазка водолазно-рятувального відділення групи водолазних робіт частини спеціальних рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС; Наталія Радчук - начальниця відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції у сфері спорту Міністерства культури, молоді та спорту України; Домініка Стояноська - в.о. представниці UN Women в Україні; Ілля Кваша - призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон та призер Європи; Аліна Носенко - виконавчий директор Фонду Кличко; Наталія Доманська - директорка «НІРАС Україна»; Оксана Кисельова - координаторка проєкту ГОБ, який реалізується за підтримки Уряду Швеції; Катерина Кобченко - гендерна експертка; Олена Акопян - представниця паралімпійського комітету «Спорт інвалідів України».

Коротко. Учасники круглого столу обговорять питання жіночого лідерства та протидії проявам гендерно зумовленого насильства.

Захід проходить в рамках підготовки до засідання 64-ї сесії Комісії ООН зі статусу жінок, оскільки Україною планується організація та проведення заходу «Гендерна рівність в спорті».

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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