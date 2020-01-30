Щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин (Київський міський центр зайнятості)

30 січня о 15:00 відбудеться захід щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування (Київський міський центр зайнятості).

Організатор: Київський міський центр зайнятості.

Учасники: Віктор Білич - директор Київського міського центру зайнятості; Майя Шурко - начальник відділу організації надання послуг роботодавцям; Владислав Андрієнко - перший заступник начальника головного управління Держпраці у Київській області; Ірина Задерейко - перший заступника начальника головного управління ПФУ в м. Києві; представники Головного управління ДФС у м. Києві, підприємств м. Києва.

Місце проведення: Київський міський центр зайнятості (м. Київ), вул. Жилянська, 47-Б, перший поверх.

Час проведення: з 15:00 до 16:30.

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова. Вона триватиме до 17:00 29 січня за тел.: 0 (44) 277-37-88 або e-mail: kmcz-info@ukr.net.