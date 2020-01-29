"AUABI 2020 UKRAINIAN-ARAB INTERNATIONALEXPO": деталі проведення Міжнародної україно-арабської виставки та конференції

29 січня, 13:00 - пресконференція з нагоди проведення Міжнародної україно-арабської виставки та конференції "AUABI 2020 UKRAINIAN-ARAB INTERNATIONALEXPO"

Організатор: ГО “Асоціація українських і арабських бізнесменів і інвесторів” (AUABI) за підтримки Українського союзу промисловців та підприємців, Торгово-промислової палати України, Асоціації Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, Посольства Королівства Саудівська Аравія.

Учасники: Махоммад Салім Алотті - голова правління ГО “Асоціація українських і арабських бізнесменів і інвесторів” (AUABI); Володимир Ставнюк - голова правління SFII, Державно Інноваційна фінансово кредитна установа; Анатолій Кінах - голова УСПП; Марія Махновець - голова Українського органічного кластеру; Дмитро Гордійчук - керівник інформагенції Інфоіндустрія, Аграрний та агрохімічний аналітик; Іван Салій - президент ГС “Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів”; Володимир Саченко - Голова Асоціації Інвестиційні будівельні проекти та розвиток сировинної бази галузі; Володимир Щелкунов - президент ICC Ukraine; Юліанна Мусса - директор з інноваційних програм та розвитку ГО “Асоціація українських і арабських бізнесменів і інвесторів” (AUABI), i-HUB, модератор.

Теми до обговорення:

Підприємництво з країнами Арабського світу.

Контакти з дилерами та дистриб’юторами. Вихід на нові ринки збуту.

Зміцнення торговельних відносини з бізнес-партнерами.

Багатопрофільний та багатоканальний маркетинг: локальний та глобальний нетворкінг.

Коротко. Учасники заходу проінформують про деталі Міжнародної україно-арабської виставки та конференції «AUABI 2020 UKRAINIAN-ARAB INTERNATIONAL EXPO». Його мета - формування позитивного іміджу України серед країн Близького та Середнього Сходу, збільшення експортних поставок до країн партнерів, підвищення обсягів товарообігу.

Як зазначають організатори, в заході братимуть участь понад 300 компаній з України, країн Близького Сходу та країн ЄС, що надає можливість українським компаніям налагодити прямі зв’язки з бізнес-спільнотою.

Під час «AUABI 2020 UKRAINIAN-ARAB INTERNATIONAL EXPO» будуть представлені наступні сектори: аграрний, харчовий, органічний, IT/інновації в аграрному секторі та харчовій промисловості, а також AUABI I – HUB.

До уваги журналістів! За найкраще питання до спікерів, організатори розіграють квиток у VIP-зону на форум "AUABI 2020 UKRAINIAN-ARAB INTERNATIONALEXPO" з можливістю взяти інтерв'ю у принца з Саудівської Аравії.

Додаткова інформація за тел.: +38067 502-87-77, e-mail: info@auabi.com (ГО “Асоціація українських і арабських бізнесменів і інвесторів” (AUABI).

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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