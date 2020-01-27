Презентація висновків дослідження щодо норм праці жінок на шкідливому виробництві

27 січня, 11:00 - Законодавство vs реальність: чи є місце жінкам на шкідливому виробництві?

Організатор: Київський інститут гендерних досліджень.

Учасники: Марфа Скорик - директорка Київського інституту гендерних досліджень; Людмила Сало - координаторка Постійної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок та чоловіків; Катерина Левченко — Урядова уповноважена з гендерних питань; Наталія Левицька - віцепрезидентка Пан'європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок; Катерина Ярмолюк-Крьок - юристка, координаторка проєктів Фонду Фрідріха Еберта в Україні; Тетяна Ясько — голова Постійної комісії ради ФПУ з рівних прав та можливостей; Ірина Кононова — старший науковий співробітник Інституту медицини праці; Юлія Галустян — старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України.

Довідково. Як повідомляють організатори, в грудні 2017 року в Україні скасували список із понад 450 заборонених для жінок професій, та ці норми досі залишаються чинними. Вони діють у двох законах та близько у 300 галузевих підзаконних актах.

Вони зазначають, що необхідно розробити недискримінаційні положення, які б регулювали працю жінок у цих галузях. Зокрема, вагітних працівниць, породіль та матерів, що годують.

Експертки Київського інституту гендерних досліджень ініціювали перегляд чинних норм. І, за участі медиків, юристів-трудовиків та профспілкових активісток провели аналіз, розробили необхідні рекомендації та готові передати їх законодавцям.

Проведення заходу підтримано Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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