24 січня об 11:00 відбудеться Перший конгрес STEM-освіти (Чернігівський обласний молодіжний центр, вул. Магістратська, 3).

Організатор: ГО “Центр освітніх реформ “Наші діти”.

Захід проходить за підтримки голови Чернігівської обласної державної адміністрації Андрія Прокопенка.

Організатори запрошують до участі в заході голів ОТГ, начальників Департаментів освіти та вчителів математики з всієї країни.

Довідково. ГО “Центр освітніх реформ “Наші діти” створений в 2019 році. Представники організації займаються сучасними освітніми проблемами, а також організовують благодійні аукціони та освітні заходи тощо.

Реєстрація для учасників заходу обов'язкова за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zy1Wv-7sehBB1nGAGHKXlmmA7Mj5H0svsTGgstZfmCE/edit#gid=1140516552

Додаткова інформація за тел.: (099)6-800-900, (097)6-800-900.