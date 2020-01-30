Соціологія в журналістиці: як правильно розуміти та інтерпретувати дані соціологічних опитувань. Семінар-тренінг

30 січня, 11:00 - Соціологія в журналістиці: як правильно розуміти та інтерпретувати дані соціологічних опитувань

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Тренери: Ірина Бекешкіна – директорка Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, кандидат соціологічних наук; Андрій Биченко – директор соціологічної служби Центру Разумкова; Юрій Горбань – журналіст, комунікаційний менеджер Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Світлана Хутка – експертка Київського міжнародного інституту соціології, наукова директорка Центру «Соціальні індикатори», доктор філософії.

Питання до обговорення:

- Як не потрапити на «гачок» фейкових опитувань (Приклади свідомого та ненавмисного оприлюднення фальшивих соцопитувань).

- Які запитання має поставити журналіст перед оприлюдненням даних соцопитувань?

- Невинні «маніпуляції» в представленні числової інформації: як від них убезпечитися?

- Важливість розрізнення фактуальної та оціночної інформації.

- Пастки неповної інформації.

- Наскільки точні репрезентативні опитування громадської думки? Що означають похибки й імовірності в дослідницьких пресрелізах?

- Можливі причини розбіжностей у результатах опитувань.

- Якою мірою можливо передбачити результат виборів завдяки передвиборчим опитуванням?

- Де знайти і як користуватись архівами соціологічних даних?

- Специфіка використання соціологічних даних в передвиборчий період.

Довідково. Семінар-тренінг «Соціологія в журналістиці: як правильно розуміти та інтерпретувати дані соціологічних опитувань» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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