Соціологія в журналістиці: як правильно розуміти та інтерпретувати дані соціологічних опитувань. Семінар-тренінг
Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.
Тренери: Ірина Бекешкіна – директорка Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, кандидат соціологічних наук; Андрій Биченко – директор соціологічної служби Центру Разумкова; Юрій Горбань – журналіст, комунікаційний менеджер Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Світлана Хутка – експертка Київського міжнародного інституту соціології, наукова директорка Центру «Соціальні індикатори», доктор філософії.
Питання до обговорення:
- Як не потрапити на «гачок» фейкових опитувань (Приклади свідомого та ненавмисного оприлюднення фальшивих соцопитувань).
- Які запитання має поставити журналіст перед оприлюдненням даних соцопитувань?
- Невинні «маніпуляції» в представленні числової інформації: як від них убезпечитися?
- Важливість розрізнення фактуальної та оціночної інформації.
- Пастки неповної інформації.
- Наскільки точні репрезентативні опитування громадської думки? Що означають похибки й імовірності в дослідницьких пресрелізах?
- Можливі причини розбіжностей у результатах опитувань.
- Якою мірою можливо передбачити результат виборів завдяки передвиборчим опитуванням?
- Де знайти і як користуватись архівами соціологічних даних?
- Специфіка використання соціологічних даних в передвиборчий період.
Довідково. Семінар-тренінг «Соціологія в журналістиці: як правильно розуміти та інтерпретувати дані соціологічних опитувань» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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