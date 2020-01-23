23 січня, 9:30 - Тимчасові спеціальні заходи як інструмент подолання дискримінації за ознакою статі. Стаття 4 Конвенції ООН про ліквідацію дискримінації щодо жінок

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Олена Суслова - голова Інформаційно-консультативного жіночого центру; Микола Білоус - заступник голови Державного комітету з питань телебачення та радіо України; Людмила Порохняк-Гановська - Національна рада жінок України; Тамара Андрієва - директор Департаменту міжнародного права, Міністерство юстиції України; Алла Чигрин - заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин; Наталія Богданова - державна експертка Експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, гендерної рівності Директорату соціальних послуг та інтеграції, Міністерство соціальної політики України; Олена Уварова - стипендіатка програми Фулбрайт, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; Вікторія Пташник - народна депутатка України 8-го скликання.

Захід проходить за сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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