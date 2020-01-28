Презентація українсько-грецької газети “Нео Логос”
Укрінформ
28 січня, 15:00 - Презентація українсько-грецької газети “Нео Логос”
Організатор: ГО «Союз греків України».
Учасники: Микола Корецький - выцепрезидент ГО" Союз греків України"; Марія Гайтан — культурний діяч; Геннадій Шабан – смт. Сартана; Світлана Мазараті — гречанка.
Коротко. Учасники заходу представлять відновлену українсько-грецьку газету “Нео Логос”. Це перша газета в Україні, яка була започаткована представниками ГО "Союз греків України" в 1989 році. Її основна мета - національне відродження грецької культури, мови, звичаїв, традицій греків в Україні.
Програма ГО "Союз греків України" націлена на залучення молоді до грецького руху.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк