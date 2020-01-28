28 січня, 15:00 - Презентація українсько-грецької газети “Нео Логос”

Організатор: ГО «Союз греків України».

Учасники: Микола Корецький - выцепрезидент ГО" Союз греків України"; Марія Гайтан — культурний діяч; Геннадій Шабан – смт. Сартана; Світлана Мазараті — гречанка.

Коротко. Учасники заходу представлять відновлену українсько-грецьку газету “Нео Логос”. Це перша газета в Україні, яка була започаткована представниками ГО "Союз греків України" в 1989 році. Її основна мета - національне відродження грецької культури, мови, звичаїв, традицій греків в Україні.

Програма ГО "Союз греків України" націлена на залучення молоді до грецького руху.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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