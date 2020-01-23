Практики й теоретики ініціюють стале спілкування заради цілісності України
Укрінформ
23 січня, 13:00 - Практики й теоретики ініціюють стале спілкування заради цілісності України
Організатор: Народний рух України.
Спікери: Іван Дутчак - ініціатор Форуму; Валерій Асадчев - кандидат економічних наук; Андрій Рибалко - заступник голови Київської крайової організації Народного руху України.
Коротко. Пресконференція, присвячена підсумкам Комунікаційного форуму “Україна і сучасне державотворення", що проходив до Дня Соборності України.
Під час форуму були опрацьовані наступні питання:
- формування ідеологем розвитку України на перший час і перспективу;
-узагальнення інтелектуального досвіду українського державотворення, інтегрування експертного середовища для формування стратегій і тактик державотворення.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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