22 січня, 13:00 - Шляхи реформування та розвитку українського військово-промислового комплексу

Організатор: ГО «Центр сприяння обороноздатності України».

До участі запрошені: Михайло Соколов – голова ГО «Центр сприяння обороноздатності України»; Олег Висоцький – голова правління Ліги оборонних підприємств; Дмитро Уманець – голова Наглядової ради асоціації виробників озброєнь та військової техніки; Олександр Литвиненко – директор Національного інституту стратегічних досліджень; Анатолій Пінчук - президент ВГО «Українська стратегія», заступник голови правління Центру сприяння обороноздатності України; Сергій Тетерук- Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України, радник; Сергій Згурець - головний редактор журналу Defense Express, член правління українського інституту безпекових досліджень; Віталій Немилостівий - керівник Комітету з розвитку промисловості Федерації роботодавців України; Вадим Кодачигов - керівник ТОВ «КОРТ»; Ігор Копитін - голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Віктор Ягун –генерал-майор СБУ, член правління Центру сприяння обороноздатності України; Євген Рокитський- співголова правління Асоціації «Українська оборона і безпечна промисловість»; Віктор Плахута – консультант комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони; Анна Коваленко - заступник голови офісу АПУ.

Коротко. В рамках «круглого столу» планується обговорення стану та можливих шляхів розвитку українського ВПК, його спроможностей забезпечити потреби ЗСУ та експортного потенціалу, ключових напрямків його реформування, механізмів стимулювання інвестицій й створення нових виробництв. Передбачається презентація й обговорення можливих законодавчих ініціатив у цьому напрямку.

Як зазначають організатори, Україна може стати потужним виробником зброї на міжнародному ринку, і вже зараз має для цього неабиякий потенціал. Потрібно тільки створити відповідні умови.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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