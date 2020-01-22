«СТОП Фальсифікат. МЕД».Державний контроль за якістю та безпечністю меду
Організатор: ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів».
До участі запрошені: Тарас Висоцький - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Микола Мороз - генеральний директор Директорату з безпечності харчових продуктів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Олександр Лозовицький – керівник підрозділу політики якості Директорату розвитку сільських територій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Ольга Шевченко – т.в.о голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Михайло Малков – заступник координатора програм ФАО в Україні; Анна Бурка - національний консультант ФАО; Владислава Миронова - голова ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів»; Ольга Котехова – заступник голови ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів»; Віталій Башинський – голова Громадської ради при Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Вадим Паньковський - голова Асоціації «Об'єднання українських експортерів та переробників меду»; Едуард Кричфалушій - Українська асоціація експортерів та переробників меду; Володимир Стретович – президент Спілки пасічників України; Тетяна Васильківська - голова правління “Всеукраїнське братство бджолярів”; Світлана Литвиненко - Асоціація “Укрбджолопром”; Володимир Вишняк - Асоціація “Укрбджолопром”; Валерій Домбровський - Асоціація “Укрбджолопром”; Людмила Олійник - Національний офіс системи ООН-Хабітат.
Теми до обговорення:
Стан та проблеми ринку меду в Україні та світі.
Державний контроль за якістю та безпечністю меду.
Оголошення старту програми «СТОП Фальсифікат. МЕД».
Чи споживають українці натуральний мед?
Додаткова інформація за тел.: 063-468-63-18, е-mail: stop.fake2019@ukr.net (Ольга Котехова).
Підсумкові матеріали:
Відео з круглого столу:
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