15 січня, 11:00 - Розбудова українського телерадіомовлення в Донецькій, Луганській областях і на територію Криму: 2015 – 2019 роки

Організатор: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Учасники: Уляна Фещук - заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Сергій Костинський - член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Микола Чернотицький - член Правління ПАТ «НСТУ»; Олександр Янковський - головний редактор ГО «Радіо Кримських Громад» («Радіо Крим.Реалії»); Сергій Мікрюков - в.о. генерального директора Концерну радіомовлення, радіозвязку та телебачення; Яна Холодна - начальник Управління комунікації та преси Міністерства оборони України.

Коротко. Під час заходу будуть презентовані результати роботи Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення, що була створена при МІП України, щодо розвитку телерадіомовлення в Луганській, Донецькій областях і на півдні Херсонської області та територію Криму в 2015 – 2019 рр.

Також учасники повідомлять про те, що зроблено державою за останні 5 років для відновлення і розбудови українського мовлення внаслідок втрати телекомунікаційної інфраструктури після окупації частини України, які телеканали та радіостанції доступні для мешканців Донецької і Луганської областей та в Криму.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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