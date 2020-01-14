Свобода, рівність, гідні умови. Які можливості українцям надає законопроєкт “Про працю”?

14 січня, 14:30 - Медіа-захід у форматі мосту із регіонами, присвячений проєкту закону “Про працю” №2708

Організатор: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Спікери: Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Юлія Свириденко - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Галина Третьякова - голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

До участі запрошений: Василь Костриця - консультант Державного центру зайнятості, національний координатор Міжнародної організації праці (1996–2013).

Коротко. Проєкт закону “Про працю” (№2708), розроблений як частина ширшої реформи ринку праці, законопроєкт покликаний осучаснити трудові відносини та водночас реально захистити права працівників.

Довідково. Коротко про законопроєкт на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: http://labor.me.gov.ua/

Текст законопроєкту на сайті Верховної Ради України (офіційне опублікування): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833

Увага! Вхід лише за попередньою акредитацією та за редакційними посвідченнями. Для підтвердження вашої акредитації очікуйте електронний лист від організаторів - Пресслужби Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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