14 січня, 11:00 - Практика бюджету участі в Україні

Учасники: Крістіна Аврамченко – незалежна експертка, автор дослідження «Оцінка впливу бюджету участі в Україні»; Сергій Карелін - координатор компоненту «Е-Демократія», Швейцарсько-українська програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP); Костянтин Плоский - кандидат наук з державного управління, заступник директора, Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ; Сергій Лобойко - голова Центру розвитку інновацій, співкоординатор громадського бюджету Києва; Катерина Борисенко - продакт-менеджер, Технологічна організація «SocialBoost»; Олександра Іваненко - бізнес-аналітик, Технологічна організація «SocialBoost».

Довідково. За підтримки Фундацій Відкритого Суспільства (Open Society Foundations) експертами реалізовано дослідження «Оцінка впливу бюджету участі в Україні», де розкриваються наступні питання: що таке бюджет участі, де та коли він був запроваджений в Україні та який вплив це має на життя пересічних українців.

За одним із визначень бюджет участі - це процес прийняття рішень, за допомогою якого громадяни проводять обговорення та переговори щодо розподілу публічних ресурсів.

Додаткова інформація за тел.: +380667060240, e-mail: kristina.avramchenko@gmail.com (Крістіна Аврамченко).

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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