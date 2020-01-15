15 січня, 14:00 - Що покаже Індекс регулювання інтернету для аналізу законодавства щодо онлайн-простору”

Організатор: ГО “Інтерньюз-Україна”.

Учасники: Віталій Мороз - керівник програм нових медіа ГО “Інтерньюз-Україна”; Ігор Розкладай - експерт з медійного права; Антоніна Черевко — медіаюристка.

Коротко. З початку осені ГО “Інтерньюз-Україна” у співпраці з ключовими медіаюристами працює над створенням Індексу правового регулювання відносин онлайн, який допоможе оцінити якість запропонованих законопроєктів за чітко визначеними критеріями, спираючись на засади прав людини.

Індекс дасть змогу громадянському суспільству послідовно моніторити підходи та пропозиції щодо функціонування онлайн-простору та швидко реагувати на нові законодавчі ініціативи, що здатні підважити вільний розвиток інтернету та цифрові права користувачів. Індекс також стане корисним інструментом для медіа у висвітленні питань у сфері онлайн-простору, що потребують експертної оцінки.

Під час заходу учасники обговорять ризики законодавства щодо інтернету, методологію Індексу, критерії оцінки та потребу оцінювати законодавчі ініціативи парламенту щодо інтернету та медіа.

Питання до обговорення:

Чи завше такі ініціативи сприятимуть розвитку інтернету в Україні?

Чи може громадянське суспільство дати оцінку якості таких законопроєктів?

За якими критеріями варто оцінювати ці законопроєкти?

Чи можна попередити схвалення небезпечних законопроєктів?

Довідково. Проєкт «Індекс регулювання Інтернету як інструмент адвокації для України» реалізується ГО «Інтерньюз-Україна» та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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