Проблематика протидії торгівлі людьми та надання комплексної допомоги громадянам України, які перебували у полоні в ОРДЛО

10 січня, 10:00 - Пресбрифінг, присвячений питанню протидії торгівлі людьми

Організатор: Міністерство соціальної політики України.

Спікер: Сергій Ніжинський - заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції.

Коротко. Мета брифінгу - привернути увагу суспільства до протидії торгівлі людьми та закликати громадян, які перебували в полоні та були звільнені, звернутися до місцевих державних адміністрацій щодо отримання соціальної допомоги від держави, зокрема встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Про механізми отримання соціальної та інших видів допомог від держави керівництво Мінсоцполітики поінформує під час брифінгу.

Довідково. Завдячуючи Президенту України Володимиру Зеленському, 29 грудня 2019 року звільнено з полону 76 українців, які з 2015 року утримувалися на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), зокрема 12 військовослужбовців та 64 цивільних громадян.

Зважаючи на те, що Міністерство соціальної політики є національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми, доля громадян України та їх подальша реабілітація та реінтеграція у суспільство є одним із ключових завдань у реалізації державної політики у даному напрямку.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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