15 січня, 14:00 - Оголошення лауреатів ХХІV загальнонаціональної програми “Людина року-2019”

Організатори: Генеральна дирекція та Вища Академічна Рада загальнонаціональної програми “Людина року-2019”.

Учасники: Аркадій Райцин – генеральний директор загальнонаціональної програми «Людина року»; Анатолій Кінах – голова Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми «Людина року», президент Українського союзу промисловців і підприємців; Михайло Резнік – Надзвичайний та Повноважний посол України; Павло Козирєв – голова Асоціації малих міст України; Василь Костицький – доктор юридичних наук, заслужений юрист України.

Коротко. Учасники заходу повідомлять підсумки експертного опитування за 2019 рік та представлять лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми «Людина року–2019» у 17 професійних номінаціях. Також вони оголосять імена володарів міжнародних та спеціальних премій, присуджених у 2019 році Вищою Академічною Радою програми.

Додаткова інформація за тел.: 280-98-84, e-mail: smi@ludinaroku.com.ua

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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