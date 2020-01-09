9 січня, 9:30 - Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію дискримінації щодо жінок. Статті 2 та 3 Конвенції

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Олена Суслова - голова Інформаційно-консультативного жіночого центру; Елла Ламах - голова ГО «Центр «Розвиток демократії», радниця голови Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України з гендерних питань (на громадських засадах); Олена Уварова - стипендіатка програми Фулбрайт, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; Надія Стефанів - суддя Верховного суду України; Олена Харитонова - к.юр.н., доцентка кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого; Світлана Войцеховська - народна депутатка України 8-го скликання; представники Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України.

Довідково. 18 грудня 2019 року виповнилось 40 років з дня ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW).

Захід проходить за сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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