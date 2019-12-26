Стоп небезпечній іграшці. Як обрати безпечну іграшку для дитини?

26 грудня, 12:00 - пресконференція на тему: “Стоп небезпечній іграшці. Новорічні подарунки для дитини: радість чи небезпека?

Організатор: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Учасники: Віталій Караулов – т.в.о. заступника начальника Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві; Дмитро Байраченко – начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства; Наталія Іваненко – директор Української Асоціації індустрії іграшок; Олена Кулікова - голова Правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра».

Коротко. Учасники заходу повідомлять, якими повинні бути безпечні іграшки, а також як їх обирати.

Підсумкові матеріали:

Більшість перевірених у 2019 році у Києві іграшок не відповідали техрегламенту безпечності - Держпродспоживслужба

З відібраних на перевірку в 2019 році Головним управлінням Держпродспоживслужби у Києві 135 зразків іграшок 102 не пройшли дослідження на відповідність техрегламенту безпечності.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві Дмитро Байраченко.

"За 2019 рік було відібрано у суб'єктів господарювання 135 зразків іграшки, з яких 102 зразки не пройшли (тест на) вимоги до технічних регламентів та санітарних норм, а 23 зразки ще у лабароторії", - зазначив він.

За словами т.в.о. заступника начальника Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві Віталія Караулова, типовими порушеннями були: перевищення вмісту шкідливих матеріалів, неякісні матеріали, інтенсивність запаху, займистість матеріалу, надмірний звуковий тиск, неякісні збірка та конструкція іграшки, відсутність інструкції, попереджень, вікового зазначення для використання іграшки, відсутність адреси імпортера, зареєстрованої торгівельної марки, знаку відповідності тощо. Також на ринку була присутня велика кількість підробок.

Підтверджують інформацію щодо великої кількості іграшок сумнівної якості у торгівлі, й в.

"За нашими спостереженнями, на ринку України близько 50-60 відсотків ігрошок, які реалізуються, не відповідають встановленим вимогам законодавства. Нами зафіксовані випадки, коли іграшки є підробкою, коли на них немає жодних документів, маркування не містить всіх визначених вимог, а покупцю надають інформацію, десь скопійовану або "викачану" з інтернету", - зазначила у цьому зв'язку директор Української асоціації індустрії іграшок Наталія Іваненко.

За її словами, безпосередньо на іграшці має бути така інформація: назва, артикул, вікове призначення; назва та адреса виробника (якщо це українська продукція) або імпортера (якщо товар іноземного походження). Також мають бути інструкції з використання, попередження, обов'язково знак-трилисник, який означає відповідність технічному регламенту безпечності іграшок. І вся ця інформація має бути вказана українською мовою.

Іваненко звернула увагу на те, законодавство України дозволяє повертати неякісні іграшки, як і будь-який неякісний товар. Єдиним винятком є м'які та надувні іграшки.

Експерти також закликали повідомляти Держпродспоживслубу у разі, якщо є сумніви щодо якості іграшок, проте - з підтвердженням свого звернення фактичними матеріалами.

Фахівці назвали низку чинників, на які варто звертати увагу під час купівлі іграшки. Зокрема, ознаками підробки можуть стати різкий, неприємний запах. Потрібно також звертати увагу на те, чи є необроблені або погано оброблені краї, чи є іграшка міцною, чи відповідає дитині за віковим призначення. Мають бути наявні документи, які дозволяють ідентифікувати продавця- підприємство чи фізичну особу-підприємеця. При продажу іграшки має бути наданий товарний чи фіскальний чек. А продавець повинен мати декларацію відповідності товару - документ, який містить санітарно-епідеміологічні висновки та має збігатися з інформацією на самій іграшці.

В Україні готують до запуску систему сповіщення споживачів про небезпечні товари

В Україні розробляють систему сповіщення споживачів про небезпечні товари нехарчового призначення на зразок європейської системи RAPEX.

Про це у ході пресконфренції в Укрінформі зазначила директор Української асоціації індустрії іграшок Наталія Іваненко, повідомляє кореспондент агентства.

"На жаль, на сьогодні немає системи оперативного сповіщення споживачів. Якась інформація дається частково і не всі розуміють, як обирати, де обирати і як захищати свої права. Тому зараз в розробці знаходиться українська система сповіщення споживачів. Ми сподіваємося, що найближчим часом вона запрацює для всіх споживачів", - зазначила директор Української асоціації індустрії іграшок.

За словами голови правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра» Олени Куликової, це буде система сповіщення, на кшталт RAPEX, яка діє в країнах Європейського Союзу.

"Є така європейська система оповіщення про небезпечні товари нехарчового призначення - RAPEX. І всі країни Європейського Союзу, якщо фіксують на своїй території небезпечні товари, передають цю інформацію на сайт Європейського Союзу", - зазначила вона.

За словами Куликової, RAPEX - це система оперативного сповіщення про небезпечні споживчі товари, за винятком харчових продуктів, лікарських препаратів та хімічних речовин для яких діють окремі системи. Система RAPEX забезпечує відповідні органи ЄС оперативною інформацією про небезпечні товари. Інформація про підробки та небезпечні товари регулярно надходить на спеціально створений інтернет-портал Європейського Союзу, де розміщений архів системи RAPEX.

Відео з пресконференції:

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