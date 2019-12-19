Захист прав людини у Чернівецькій області. Презентація результатів проєкту щодо побудови інклюзивного середовища

19 грудня, 11:00 - Захист прав людини у Чернівецькій області

Організатор: ГО «Чернівецьке об’єднання «Захист».

Спікери: Богдан Бойко – голова ГО «Чернівецьке об’єднання «Захист»; Марія Нікітіна – заступниця голови, керівниця напрямку захисту прав людей з інвалідністю ГО «Чернівецьке об’єднання «Захист»; Любов Свіріденко – голова ГО «Чернівецьке товариство людей з інвалідністю «Мрія».

Довідково. Проєкт «Захист прав людини у Чернівецькій області» проходив протягом 2019 року у містах Чернівці, Вижниця, Сторожинець (Чернівецької області). Він передбачав проведення адвокаційних заходів щодо побудови у цих містах доступного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних верств населення.

У фокусі діяльності був процес переобладнання тротуарної мережі міст для можливості пересування ними маломобільними верствами населення, в тому числі людьми на інвалідних візках.

За підсумками здійсненої діяльності у містах Чернівці, Вижниця, Сторожинець було переобладнано значну кількість тротуарів. Результати моніторингу розміщені на “Карті доступності”, яка була відзначена на різних інклюзивних форумах України.

Під час заходу спікери поділяться історією успіху реалізації проєкту з побудови інклюзивного середовища у Чернівецькій області.

Додаткова інформація за тел.: 0956757692 (Богдан Бойко).

Підсумкові матеріали:

Активісти з Чернівців поділились успішним досвідом побудови інклюзивного середовища

Активісти з Чернівців поділились досвідом, як переобладнати тротуари і боротися з недобросовісними водіями, які паркуються на місцях для людей з інвалідністю і як проводити інклюзивні заходи міжнародного рівня.

Про ці та інші питання побудови інклюзивного середовища йшлося під час презентації результатів проєкту “Захист прав людини у Чернівецькій області”, що відбулася у пресцентрі Укрінформу.

"Цього року ми активно почали впроваджувати проєкт "Захист прав людини у Чернівецькій області" за підтримки ІМ Swedish Development Partner з Молдови. Наша діяльВіталій Олійникність включала два компоненти. Перший - робота над доступним середовищем для маломобільних верств населення. Це не лише люди з інвалідністю, а й люди похилого віку, вагітні жінки, батьки з дитячими візочками тощо. Тобто, це дуже велика кількість людей і доступне середовище для них - це важливо, щоб вони могли нормально проживати у місті, пересуватись вулицями, відвідувати різні заклади і жити повноцінним життям. Другий компонент - це відкриття такого хабу, ми його назвали "Ресурсний центр для громадської активності", куди можуть прийти будь-які активісти, таким чином ми допомагаємо розвиватись громадянському суспільству в регіоні", - розповідає голова ГО «Чернівецьке об’єднання «Захист» Богдан Бойко.

У межах реалізації цього проєкту активісти організували міні-школу потенційних радниць мерів міст для людей з інвалідністю. І вже двоє мерів буковинських міст мають нових радниць. Це жінки з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних колісних кріслах. Вони мають багато цікавих ідей і активісти сподіваються, що міські голови будуть дослухатись до своїх радниць і втілювати ці ідеї в життя.

Керівниця напрямку захисту прав людей з інвалідністю ГО «Чернівецьке об’єднання «Захист» Марія Нікітіна розповіла присутнім про перший Міжнародний форум інклюзивності, який провели цього року в Чернівцях.

"На цьому форумі ми відзначили подяками тих людей, які долучилися до створення інклюзивного суспільства. І це спонукає їх досягати нових результатів. Цей форум набрав дуже гарного розголосу і резонансу. А це дуже важливо, бо має змінюватися саме відношення до людей з інвалідністю і активістів, які захищають їхні права. І ми маємо зрозуміти, що інклюзивна країна - це не тільки інклюзія в школах - це набагато ширший спектр", - зазначила Нікітіна.

Також активісти презентували і розповіли про створення та функціонування карти доступності Чернівців і двох райцентрів області. На ній нанесені тротуари, пішохідні переходи і площі, якими можуть вільно пересуватись люди з інвалідністю, а також ті місця, де доступність ще потрібно забезпечити.

"Для створення цієї карти ми проводили моніторинги. Брали одну вулицю, вздовж неї фотографували пішохідні перетини, тротуарні спуски і виставляли це на карту. Далі зверталися до органів місцевого самоврядування із листами, де ми вказували на об'єкти з перешкодами, які потрібно переробити. І також ми давали їм посилання на нашу карту. Вона зараз є доступною для перегляду і корисна чиновникам, які можуть бачити проблемні ділянки і переробляти їх. Також вона корисна для маломобільних людей, які таким чином мають змогу прокласти собі наперед шлях з одної точки в іншу і побачити, на яких вулицях можна вільно пересуватись, а які краще обійти", - сказав голова ГО «Чернівецьке об’єднання «Захист» Богдан Бойко.

У планах активістів - розширити карту доступності. На неї будуть наносити і доступні школи, лікарні, аптеки, культурні заклади тощо.

Відео з пресконференції:

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