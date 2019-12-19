Спрощена система оподаткування: пострадянський феномен чи поширена світова практика? Результати аналізу Економічної експертної платформи

19 грудня, 12:00- Спрощена система оподаткування: пострадянський феномен чи поширена світова практика?

Організатор: Економічна експертна платформа.

Спікери: В'ячеслав Черкашин - старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформації; Олег Гетман - фахівець Економічної експертної платформи.

До участі запрошені: Надія Бедричук - виконавчий директор Української асоціації прямого продажу; Ольга Пантелеймонова - генеральний директор Star Media, Українська кіноасоціація; Наталія Криницька - юрисконсульт, Данська Рада у справах біженців; Костянтин Васюк - керівник Асоціації «IT Ukraine»; Анатолій Долинний - президент Української федерації індустрії безпеки; Руслан Соболь - голова правління Асоціації малого та середнього бізнесу; Ганна Стрикун - голова ГС «Національна платформа МСБ»; Катерина Гривнак - представник Асоціації платників податків України; Дмитро Михайленко - керівник податкового Комітету Торгово-промислової палати; Ілля Несходовський - директор Інституту соціально-економічної трансформації; Олена Хотенко - керівник Інституту податкових реформ; Віталій Смердов - директор Палати податкових консультантів; Мирослав Лаба - Спілка українських підприємців.

Коротко. Експерти проаналізували моделі оподаткування мікробізнесу в країнах СНД, Східної та Західної Європи, Азії та Південної Африки. Під час заходу будуть представлені результати аналізу Економічної експертної платформи.

Додаткова інформація за тел.: 097-642-25-55 .

Підсумкові матеріали:

Тотальна фіскалізація може стати провальною для України - експерт

Тотальна фіскалізація, тобто обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для всіх платників єдиного податку, може стати провальною для України. Фіскалізація має стосуватися виключно ризикових категорій платників.

Про це заявив експерт Економічної експертної платформи Олег Гетман, презентуючи в Укрінформі результати аналізу моделей оподаткування мікробізнесу в країнах СНД, Східної та Західної Європи, Азії та Південної Африки.

“Тотальна фіскалізація у таких країнах, які розвиваються, в таких країнах, як наша, з низьким рівнем розвитку інституцій, є провальною. Тому фіскалізація має стосуватися виключно ризикових категорій платників”, - підкреслив Гетман.

За його словами, такі категорії платників можуть бути визначені або залежно від категорії товару, або від розміру торговельної площі, або ж від категорій товару та від торговельної площі. "Це питання для обговорення", - зазначив Гетман.

Загалом фахівці Економічної експертної платформи проаналізували 12 держав, в яких застосовуються різні моделі оподаткування малого та мікробізнесу. У ході дослідження з'ясувалося, що в обраних країнах застосовуються ті чи інші спеціальні режими оподаткування для малого та мікробізнесу, і повна фіскалізація розрахунків майже не поширена.

Проте в тих країнах, які все-таки запровадили таку модель оподаткування, наслідки цього рішення були “не завжди позитивними”. З огляду на це експерти зробили висновки щодо неефективності запровадження тотальної фіскалізації в Україні і пропонують запровадити іншу модель оподаткування.

Для цього Експертна платформа має намір провести спільне засідання з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому будуть обговорені результати зазначеного дослідження та можливі напрямки зміни моделі оподаткування українського малого та мікробізнесу вже з 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг.

Документ запроваджує обов’язкове використання РРО (як класичного, так і програмного) для платників єдиного податку ІІ-IV груп (без обмеження обсягу доходу за календарний рік).

Також законом із 1 жовтня 2020 року запроваджується система штрафів за невикористання РРО або невидачу чека - 100% від суми за перше порушення і 150% - за кожне наступне.

Пізніше в Державній податковій службі України запевнили, що платники єдиного податку І групи не будуть зобов’язані використовувати РРО, а для решти представників мікробізнесу будуть запроваджені безкоштовні програмні РРО від ДПС.

Відео з круглого столу:

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