Третій щорічний форум Громадських рад міста Києва “Велика Столиця – 2020”: обговорення напрацювань та планів на майбутній рік

18 грудня, 14:30 Пресмарафон у рамках третього щорічного форуму Громадських рад міста Києва “Велика Столиця – 2020”

Організатори: Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Координаційний комітет Громадських рад при районних в м. Києві РДА.

Учасники: керівники Громадських рад районних в м. Києві РДА, експерти з життєдіяльності міста.

Модератор: Богдан Назаренко — голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Теми до обговорення:

Проєкт Резолюції Форуму “Велика Столиця – 2020”: пропозиції та плани на майбутнє від представників Громадських рад районних в м. Києві РДА.

Презентація проєктів на 2020 рік: основні напрямки роботи.

Довідково. Мета Форуму “Велика Столиця – 2020” - формування дієвого плану роботи Громадської ради при КМДА та Громадських рад при райдержадміністраціях на 2020 рік, враховуючи потреби громади.

Громадська рада - консультативно-дорадчий орган, який утворюється при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, місцевій державній адміністрації з метою здійснення координації заходів, пов‘язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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