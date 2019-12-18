Третій щорічний форум Громадських рад міста Києва “Велика Столиця – 2020”: обговорення напрацювань та планів на майбутній рік
Організатори: Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Координаційний комітет Громадських рад при районних в м. Києві РДА.
Учасники: керівники Громадських рад районних в м. Києві РДА, експерти з життєдіяльності міста.
Модератор: Богдан Назаренко — голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Теми до обговорення:
Проєкт Резолюції Форуму “Велика Столиця – 2020”: пропозиції та плани на майбутнє від представників Громадських рад районних в м. Києві РДА.
Презентація проєктів на 2020 рік: основні напрямки роботи.
Довідково. Мета Форуму “Велика Столиця – 2020” - формування дієвого плану роботи Громадської ради при КМДА та Громадських рад при райдержадміністраціях на 2020 рік, враховуючи потреби громади.
Громадська рада - консультативно-дорадчий орган, який утворюється при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, місцевій державній адміністрації з метою здійснення координації заходів, пов‘язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
Підсумкові матеріали:
Відео заходу:
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