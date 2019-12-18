Конвенція ООН про ліквідацію дискримінації щодо жінок: історія, структура та загальні принципи

18 грудня, 9:30 - Історія, структура та загальні принципи Конвенції ООН про ліквідацію дискримінації щодо жінок. Стаття 1 «Дискримінація жінок»

Організатор: Апарат Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики.

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань ґендерної політики; Микола Білоус - заступник голови Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України; Ольга Аксьонова - радниця віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Олена Суслова - голова Інформаційного консультативного жіночого центру; Людмила Порохняк-Гановська - голова Національної ради жінок України; Елла Ламах - голова ГО «Центр «Розвиток демократії», радниця голови Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України з ґендерних питань; Олена Уварова - стипендіатка програми Фулбрайт, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (скайп); Марина Легенька - адвокатеса, директорка ГО «Ла Страда – Україна» з правових питань (скайп); Оксана Гузь - адвокатка, старша партнерка Адвокатського об'єднання «ПРОВЕ»; Тетяна Фулей - представниця Національної школи суддів; Ярослава Сочка – МЗС.

Довідково. 18 грудня 2019 року виповнюється 40 років з дня ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW).

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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