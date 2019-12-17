17 грудня, 13:30 - Перспективи та сучасні підходи в подоланні педіатричної ВІЛ – інфекції, туберкульозу: забезпечення догляду та лікування для дітей та підлітків, які живуть з ВІЛ

Організатор: Громадська організація «Дитинство – без СНІДу».

Учасники: Наталія Адамець - керівник ГО «Дитинство – без СНІДу»; Яна Терлеєва - завідувач відділу координації програм лікування ТБ Центру громадського здоров’я МОЗ України; Олена Самсонова - лікар–інфекціоніст координації програм лікування ВІЛ, ВГ та ЗПТ Центру громадського здоров’я МОЗ України; Віктор Трет’яков - керівник відділу розвитку програм лікування БО "100 відсотків життя"; Яна Шеремета - старший фахівець відділу з розвитку програм лікування БО "100 відсотків життя"; Наталія Адамець - керівник ГО «Дитинство – без СНІДу»; Аліна Москалець - програмний менеджер ГО «Дитинство – без СНІДу».

Питання до обговорення:

Протидія ко-інфекції ТБ/ВІЛ серед дитячого населення: статистика, досягнення, перспективи та наступні кроки.

Сучасні підходи та нові стандарти лікування ВІЛ в Україні.

Сучасні стратегії діяльності БО "100 відсотків життя" в лікуванні ВІЛ, ко-інфекції ВІЛ/ТБ.

Досвід надання соціально-психологічних послуг дітям та підліткам, котрі лікуються в Центрі інфекційних хвороб «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» НДСЛ «ОХМАТДИТ»: проєкт ГО «Дитинство – без СНІДу».

Коротко. Мета заходу - обговорення нових підходів, стратегій, перспектив та задач, які стоять перед системою охорони здоров’я та громадськими організаціями в подоланні педіатричної ВІЛ–інфекції, туберкульозу та забезпечені догляду та лікування для дітей та підлітків, які живуть з ВІЛ.

Довідково. Громадська організація «Дитинство – без СНІДу» в 2019 році реалізувала актуальний проєкт, спрямований на підтримку дітей та підлітків, які живуть з ВІЛ (на базі НДСЛ «ОХМАТДИТ»).

Основною метою проєкту було: забезпечення ефективного лікування ВІЛ-інфекції/інших супутніх захворювань та надання соціально–психологічної підтримки для поліпшення якості життя; консолідація та удосконалення роботи педіатричної служби в регіональних Центрах СНІДу для підвищення результативності лікування ВІЛ-позитивних дітей.

Додаткова інформація за тел.: (050) 415 91 54 (Адамець Н.В.), (050) 415 81 34 (Москалець А.Е.), е-mail: childhood_noaids@bigmir.net

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк