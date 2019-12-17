“Колір як ти”. Презентація благодійного арт-календаря
Організатор: Компанія "Елемент Україна".
Учасники: Alex Shelest - зірковий вокальний тренер; Дмитро Аранчій - архітектор; Артем Цикоза - дизайнер; Амалія Кушнір - ведуча, організатор-режисер; Олена Вовк - керівник напрямку Element Decor; Юлія Кишинська - організатор, представник компанії "Елемент Україна".
Довідково. Соціально активні діячі об'єдналися навколо ідеї з благодійною місією - створення унікального арт-календаря «Колір як ти». Усі кошти від його продажу організатори направлять на допомогу дітям, які проживають у дитячих будинках Києва та Дніпра.
Під час пресконференції учасники розкажуть, де можна придбати календар, а також познайомлять з героями проєкту.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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