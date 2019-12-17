“Колір як ти”. Презентація благодійного арт-календаря

17 грудня, 15:30 - Презентація благодійного арт-календаря “Колір як ти”

Організатор: Компанія "Елемент Україна".

Учасники: Alex Shelest - зірковий вокальний тренер; Дмитро Аранчій - архітектор; Артем Цикоза - дизайнер; Амалія Кушнір - ведуча, організатор-режисер; Олена Вовк - керівник напрямку Element Decor; Юлія Кишинська - організатор, представник компанії "Елемент Україна".

Довідково. Соціально активні діячі об'єдналися навколо ідеї з благодійною місією - створення унікального арт-календаря «Колір як ти». Усі кошти від його продажу організатори направлять на допомогу дітям, які проживають у дитячих будинках Києва та Дніпра.

Під час пресконференції учасники розкажуть, де можна придбати календар, а також познайомлять з героями проєкту.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк