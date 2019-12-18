Саморегуляція у медіа. Експертне обговорення

18 грудня, 14:00 - Експертне обговорення на тему: “Саморегуляція у медіа”

Організатор: Центр демократії та верховенства права.

Учасники: Тарас Шевченко - директор Центру демократії та верховенства права; Антоніна Черевко - медіаексперт, юрист з прав людини; Тарас Петрів - президент Фундації «Суспільність»; Павло Моісеєв - директор з правових питань «Інтерньюз-Україна»; Ігор Розкладай - головний експерт з медійного права Центру демократії та верховенства права; Тетяна Лебедєва - член Комісії з журналістської етики; Роман Головенко - керівник правових проектів Інституту Масової Інформації; Олена Голуб - експертка Інституту масової інформації, керівниця моніторингового відділу; Людмила Опришко - медіа юристка ГО "Платформа прав людини"; Джилліан МакКормак - директор Internews в Україні; Уляна Фещук - заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення; Вікторія Марченко - керівниця програм розвитку громадянського суспільства та незалежних медіа USAID; Роман Кіфлюк - начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення; Олександра Павловська - Internews в Україні.

Коротко. Під час заходу експерти відзначать ключові порушення у медійному просторі, з якими стикнулися Комісія з журналістської етики та Незалежна медійна рада упродовж 2019 року. Також обговорюватимуться можливості ефективної саморегуляції у медійній спільноті України.

Довідково. Незалежна медійна рада, створена наприкінці 2015 року за ініціативи Центру демократії та верховенства права (тоді – Інституту Медіа Права), Інституту Масової Інформації, «Інтерньюз-Україна», ГО «Детектор Медіа» (тоді – ГО «Телекритика») та Фундації «Суспільність» – це орган саморегулювання у сфері медіа, до складу якого входить 15 членів – авторитетних журналістів та громадських активістів, які мають ґрунтовний досвід у медійній сфері.

Детальніше про Незалежну медійну раду читайте за посиланням: https://mediarada.org.ua/.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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