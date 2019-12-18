Зелений курс для української енергетики: результати кліматичних переговорів ООН для України
Організатори: Українська кліматична мережа; Фонд ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна.
Учасники: Ірина Ставчук - заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України; Ілля Єременко - голова Ради Української кліматичної мережі; Олександр Маріковський - народний депутат України, заступник голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України; Сергій Савчук - виконавчий директор групи компаній "Кліар Енерджі": Оксана Алієва - координаторка програм “Зміна клімату і енергетична політика” Фонду ім. Г. Бьолля, Бюро Київ-Україна, модераторка.
Питання до обговорення:
Заявлені плани розробки Візії зеленого енергетичного переходу України до 2050 року.
Необхідність поступової відмови від вугілля та соціально-справедливий енергетичний перехід.
Податок на викиди діоксиду вуглецю.
Необхідність впровадження системи торгівлі викидами всередині країни.
Позиція України про подальшу міжнародну торгівлю викидами парникових газів.
Довідково. Українська делегація повернулася з Міжнародних кліматичних переговорів ООН COP25. З трибун ООН Україна представила нові плани у сфері кліматичної та енергетичної політики. На COP25 побували представники українських екологічних організацій, уряду, Верховної Ради та бізнесу.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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