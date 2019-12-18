Зелений курс для української енергетики: результати кліматичних переговорів ООН для України

18 грудня, 10:00 - Зелений курс для української енергетики: міжнародна торгівля викидами та інші результати кліматичних переговорів ООН для України

Організатори: Українська кліматична мережа; Фонд ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна.

Учасники: Ірина Ставчук - заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України; Ілля Єременко - голова Ради Української кліматичної мережі; Олександр Маріковський - народний депутат України, заступник голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України; Сергій Савчук - виконавчий директор групи компаній "Кліар Енерджі": Оксана Алієва - координаторка програм “Зміна клімату і енергетична політика” Фонду ім. Г. Бьолля, Бюро Київ-Україна, модераторка.

Питання до обговорення:

Заявлені плани розробки Візії зеленого енергетичного переходу України до 2050 року.

Необхідність поступової відмови від вугілля та соціально-справедливий енергетичний перехід.

Податок на викиди діоксиду вуглецю.

Необхідність впровадження системи торгівлі викидами всередині країни.

Позиція України про подальшу міжнародну торгівлю викидами парникових газів.

Довідково. Українська делегація повернулася з Міжнародних кліматичних переговорів ООН COP25. З трибун ООН Україна представила нові плани у сфері кліматичної та енергетичної політики. На COP25 побували представники українських екологічних організацій, уряду, Верховної Ради та бізнесу.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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