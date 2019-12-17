17 грудня, 11:00 - Запуск спільної ініціативи Uber та Кампанії «За безпечні дороги»

Організатори: Компанія Uber; Центр демократії та верховенства права (CEDEM).

Учасники: Георгій Соколянський - голова з розвитку Uber у Центральній та Східній Європі; Олеся Холопік - заступник директора Центру демократії та верховенства права, координатор Кампанії “За безпечні дороги”; Олексій Білошицький - перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Коротко. Захід, присвячений запуску спільної ініціативи Uber та Кампанії «За безпечні дороги» Центру демократії та верховенства права (CEDEM). Uber вперше представляє такий вид співпраці та прагне стати рушієм позитивних змін у використанні пасків безпеки в Україні, завдяки масштабу охоплення платформи Uber.

Захід організовано за сприяння керівництва Департаменту патрульної поліції НПУ.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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