Українська школа урядування: деталі проведення благодійного майстер-класу

16 грудня, 11:00 - Проведення благодійного майстер-класу «Створюючи можливості»

Організатори: Українська школа урядування; Управління соціального служіння і благодійності ПЦУ “ЕЛЕОС-Україна”; Укрінформ.

Учасники: Віталій Малащенко — в.о. директора Української школи урядування; Зоя Гаркавенко — керівник тренінгового центру Української школи урядування, кандидат психологічних наук; отець Максим Стрихар - ПЦУ “ЕЛЕОС-Україна”.

Коротко. Учасники заходу повідомлять про діяльність Української школи урядування, а також деталі проведення майстер-класу “Створюючи можливості”.

Довідково. Майстер-клас «Створюючи можливості» може бути цікавим і корисним для всіх, хто прагне допомогти іншому. Керівник тренінгового центру Української школи урядування Зоя Гаркавенко розповість, як не стати заручником власних благих намірів, допомагати людям, але не ставати жертвою маніпуляцій.

Захід проходитиме 21 грудня за адресою: м. Київ, вул. Шепелєва, 3а. Усі зібрані кошти направлять на допомогу Євгенії Лежепьокової, якій необхідна вартісна операція - трансплантація кісткового мозку.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк